Los videojuegos pueden ayudar a la salud mental

Un estudio de Oxford University indica que jugar videojuegos puede mejorar la salud mental y hacer sentir más feliz al usuario. Esta reafirmación viene luego de años de debate sobre el impacto de los videojuegos en la salud mental de los jóvenes y justo en medio de una pandemia, que hizo que toda una industria coronara.

“El Gaming puede ser mucho más que una herramienta de entretenimiento, de hecho, durante la pandemia se comprobó el gran aliado que es para nuestra salud mental, ya que nos permite mantener las conexiones sociales vivas mediante interacciones con amigos que nos hacen sentirnos cerca, aunque estemos lejos”, dijo Ariel Plabnik, Business Development Manager para HyperX Latam.

El estudio tomó data de la industria provista por compañías de gaming y con base en esto analizó el bienestar de los jugadores. Particularmente se enfocó en los efectos provocados al jugar dos juegos muy populares: Animal Crossing: New Horizons y Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Los resultados indican que el tiempo utilizado para jugar estos juegos, se asocia con que los jugadores reportarán que se sentían más felices. Los investigadores sugieren que las experiencias que proveen dichos videojuegos tienen que ver con los resultados finales. Estos juegos fomentan las conexione sociales y además hacen sentir a los jugadores competentes y hábiles.

“Los resultados del estudio demuestran que los videojuegos no acarrean un efecto negativo para nuestra salud; hay otros factores psicológicos que tienen un efecto significativo sobre el bienestar general de la persona. En realidad jugar es una actividad que se relaciona de forma positiva con la salud mental de las personas, por lo que intentar limitar los videojuegos implica negarles estos beneficios a los jugadores”, agregó Andrew Przybylski, director de Investigación en Oxford Internet Institute y autor de este estudio.

El estudio utilizó las respuestas de encuestas que proveyeron 518 jugadores de “Plants vs Zombies: Battle for Neighborville” y 2,756 jugadores de “Animal Crossing: New Horizons.” Los desarrolladores de estos juegos compartieron información de forma anónima sobre los hábitos de juego de las personas y luego los investigadores encuestaron a jugadores para indagar sobre su bienestar.

Esto es todo un hito en la historia del gaming, ya que es la primera vez que desarrolladores de juegos compartan su data con académicos para posibilitar un estudio sobre el impacto de los videojuegos. Anteriormente, los estudios se basaban prácticamente de forma exclusiva en auto reportes de comportamientos de juego. “Estamos seguros de que a medida en que se sigan dando estas colaboraciones entre el mundo del gaming y el mundo académico continuaremos descubriendo aún más beneficios de los videojuegos sobre nuestra salud mental”, concluye el estudio.