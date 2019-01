Los programas que veremos en 2019

En América Latina la televisión por suscripción supera los 90 millones de abonados, con una penetración promedio de más del 50% de los hogares, mientras el consumo sumado de televisión abierta y cerrada supera el 75% de los hogares, al tiempo que el 78% de los hogares conectados a Internet consumen al menos una plataforma OTT de video, ya sea gratuita o paga.

Por: Gabriel E. Levy B., consultor experto en contenidos y telecomunicaciones; docente universitario: UdeA – U Externado. Andinalink.com

Las cifras evidencian que el consumo de contenidos audiovisuales está disparado a nivel global. América Latina no es la excepción, en promedio un ciudadano en la región consume 2,71 horas de video al día, razón por la cual la guerra comercial entre las plataformas tradicionales y digitales tendrá en los contenidos el principal campo de batalla para seducir y conquistar a los usuarios apasionados por las buenas historias.

¿Qué traerá el 2019 en materia de contenidos?

El nuevo campo de batalla de las empresas tecnológicas se llama DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES, esto debido a que se convirtió en el producto estrella de la industria TIC.

Solamente en Latinoamérica los usuarios conectados a Internet consumen en promedio 13.2 horas semanales de video digital, de los cuales 5,4 horas son recibidas en smartphone, curiosamente casi el mismo tiempo invertido en televisión tradicional: 5,8 horas semanales, para un total de 19 horas semanales promedio de consumo audiovisual.

Como dato interesante la mitad del consumo de video digital es visto en compañía de otras personas, es decir, que un 50% del video se consume de forma personalizada y el restante de manera grupal.

Lo anterior ha despertado el interés de toda la industria de la tecnología por competir en el terreno de los contenidos. Incluso, empresas sin mucha tradición en este campo, están apostando para la próxima década en este segmento.

Por ejemplo, Apple anunció que entrará al campo de batalla de los contenidos, y lo hará por todo lo alto. Prueba de ello, es el reciente anuncio de una producción original denominada “On the rocks” (Sobre las rocas) que cuenta la historia de una joven madre que se reencuentra con su padre en Nueva York. Existe mucha expectativa sobre la cinta, ya que será dirigida por Sofía Coppola y protagonizada por el actor Bill Murray y la actriz Rashida Jones. En paralelo, Apple comunicó, sin dar mayores detalles, que también está trabajando proyectos audiovisuales con Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey y Reese Witherspoon.

Aunque no hay fecha de lanzamiento para la nueva plataforma de streaming de Apple, se especula que estará disponible en el primer semestre de 2019 y se conoció que ha invertido más de US$1.000 millones en contenido original, que se irá publicando en los próximos cinco años, según información filtrada por la revista especializada “Variety” y el portal de noticias en español de la BBC.

Por su parte, Netflix invertirá unos US$8.000 millones en producciones originales. Dentro de los principales lanzamientos previstos y muy ansiados por sus fanáticos, anunció para este año la nueva temporada de Stranger Things, la quinta temporada de Black Mirror y The Dark Crystal, la séptima temporada de Orange Is the New Black, la octava temporada de Suits, la tercera temporada de Santa Clarita Diet, Jessica Jones y La Casa de Papel, la segunda temporada de On My Block, Lost In Space, Sacred Games, Elite, Final Space, Lost In Space, desencant, Narcos México, Sabrina, The Punisher y La Casa de las Flores.

Disney +, la nueva plataforma OTT de Disney, anunció que realizará varias adaptaciones de series animadas que serán llevadas a la escena actoral; adicionalmente, se conoció que presentará una serie denominada: “The Mandalorian”, escrita y producida por Jon Favreau y protagonizada por el chileno Pedro Pascal. Además producirá una serie live-action que será una previa de la película Rogue One: Una historia de Star Wars, y la serie animada de la misma saga, denominada: “The Clone Wars”; también se encuentran rodando una serie aún sin título sobre “Loki”, el superhéroe de Marvel. A nivel de seriados lanzará 10 episodios originales de High School Musical: “The Musical” y una serie de animación basada en la franquicia “Mosnters Inc”. En adaptaciones televisivas, tendrán en su OTT: “High Fidelity”, protagonizada por Zoë Kravitz; y la serie documental “Ink & Paint”, sobre mujeres creadoras del universo Disney.

EL grupo HBO, tanto en sus canales de suscripción como en la OTT de HBO GO, prevé grandes lanzamientos para el 2019 incluyendo el final de la saga de “GAME OF THRONES”, en donde la casa productora promete que todos los interrogantes serán respondidos, especialmente quién se quedará con el mítico trono de hierro. También se conoció el lanzamiento de “WATCHMEN”, la legendaria novela gráfica escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons. Por su parte, “SILICON VALLEY” será una ventana para conocer qué pasa detrás de todos los negocios y las marcas de tecnología, evidenciando que no todo es compañerismo y buena vibra en el submundo tecnológico, prometiendo tocar temas sensibles como el robo de ideas y algoritmos. “SUCCESSION” será una serie que narra problemas entre familias y la violencia que los rodea; la herencia de imperios, negocios y dinero suelen ser la mezcla perfecta para peleas infinitas. “BIG LITTLE LIES”, una serie a la que le fue tan bien con las críticas y el público, que decidieron hacer una segunda temporada. “HUÉSPED AMERICANO” narra una de las aventuras de Theodore Rooselvelt, y tendrá una duración de cuatro horas.

En el caso de Movistar+ Video, la operadora española anunció el lanzamiento de la comedia “Justo antes de Cristo”, una de las series originales que estrenará en 2019, junto con las series: “Instinto”, “El embarcadero”, “Hierro”, “Déjate llevar” y las segundas temporadas de “La peste”, “Mira lo que has hecho” y “Gigantes”.

En el segmento de la televisión por suscripción, Sony anunció nuevos capítulos de la serie “Negociando con Tiburones”. El canal TNT lanzará la primera serie de origen español que llevará el nombre de “Vota Juan” al igual que la serie “100 días para enamorarse”. NatGeo anunció una segunda temporada de la serie cosmos que se denominará “Mundos Posibles” y seguirá siendo presentada por Neil deGrasse Tyson. El canal Fox anunció el lanzamiento de una serie inspirada en el general colombiano Oscar Naranjo, al igual que la segunda temporada de “Future Man”.

Por su parte, Amazon invertirá para 2019 de US$4.500 millones, en un amplio catálogo que incluye producciones propias y compra de títulos a terceros.

Sin duda 2019 será un año con una gigantesca oferta de contenidos audiovisuales, que estarán disponibles en las diferentes plataformas Over The Top y en los diferentes canales de televisión abierta y por suscripción en toda la región latinoamericana, lo que permite concluir que la industria de contenidos se encuentra en uno de sus mejores momentos.