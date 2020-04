Los niños deben saber por qué están en época de aislamiento

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

El lenguaje claro, los juegos y la creatividad facilitarán el entendimiento sobre la emergencia sanitaria.

En este periodo de cuarentena, es importante informar a los niños por qué los cambios repentinos en su entorno, como el no salir de casa, no ir a estudiar, no saludar de beso o no verse con sus amigos, entre otros.

Nubia Esperanza Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles (e) del Ministerio de Salud y Protección Social, recomienda a cuidadores, adultos y padres de familia que están con los niños en este momento, que tengan la certeza de la información que les comunican, sin faltar a la verdad, tomándola de fuentes oficiales y explicárselas en un lenguaje apropiado para su edad.

“Pueden emplearse diversas alternativas, como los juegos, actividades culturales y recreativas, que les permita comprender de la emergencia sanitaria, sin alteraciones innecesarias”, dice Bautista.

La Subdirectora, explicó, que se debe mantener a los niños y a las niñas con sus actividades cotidianas en casa, “se recomienda trasladar parte de su rutina habitual al hogar, como el cumplimiento de horarios, realizar actividades escolares y limitar los tiempos de acceso a internet y redes sociales”.

“También es importante demostrarles que este aislamiento es la oportunidad para fortalecer el amor, los valores, la convivencia, los buenos hábitos y la disciplina familiar”, resaltó la experta, al referirse al cumplimiento de los deberes en casa.

Para finalizar, la subdirectora hizo énfasis sobre los derechos y la protección de los menores, “si los niños, o las niñas y adolescentes requieren un apoyo especial por vulneración de sus derechos, pueden acudir a la Línea 141 del ICBF o a las comisarías de familia”.