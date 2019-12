“Los datos son un recurso natural”

“Gracias a esto, y como todo recurso natural, hay que procesarlos y trabajarlos para generar un producto”. Así empezó la charla de Computerworld Colombia con Gabriel Araya, arquitecto de soluciones para América Latina de Qlik. Según datos de un estudio realizado por la compañía, el 78% de los altos mandos corporativos afirman estar dispuestos a invertir más tiempo y energía en mejorar sus habilidades en datos.

Gabriel Araya comentó: “En cuestión de transformación digital son muchos los esfuerzos que se pueden lograr, con el fin de tener una gestión más inteligente, capaz de conectar a clientes, proveedores, productos, partners y mercados de una manera eficiente para alcanzar los objetivos trazados. En el pasado, ser exitosos en los negocios era cuestión de prueba y error, hoy el uso adecuado de la tecnología y analítica, facilita los procesos y garantiza el éxito empresarial”.

Para muchos, este puede ser un proceso largo, tedioso y complicado, sin embargo, la respuesta siempre ha estado dentro de la misma empresa. La analítica de datos permite a los empresarios conocer lo que pasa con su negocio, identificar falencias y fortalezas para transformarlas y encaminar la organización hacia el éxito. Todo lo que necesita saber sobre su empresa, está allí, solo es cuestión de saber leer los datos que le ofrece.

El ejecutivo de Qlik, realizó un breve resumen sobre la utilización de los datos y su evolución para llegar a tendencias actuales de analítica y Big Data: “Siempre ha existido el gran volumen de datos, para su manejo, lo primero que se inventan son los data warehouses, desde los que se podía mostrar las ventas, los productos y hacer informes por país, pero con información agrupada, sin poder recabar en los detalles, ya que se los recibía en una base de datos con limitaciones. Después nacen los data lakes, en donde se encontraba en un solo repositorio toda la gran data, pero se encontraban dificultades de consulta. Ahí surgen las preguntas de cómo poder consultar esta información, si llevamos el dato a la analítica o viceversa”.

Según Araya: “Qlik tiene la capacidad de hacer esos dos trabajos, lleva todos los datos a la aplicación y el usuario puede hacer relaciones, viendo todo lo que está escondido, con el conocimiento de qué productos se venden en un lugar y cuáles no, para poder potenciarlos o cambiar el mercado, generando un modelo asociativo, que permite ver el sí y el no, lo que se hace y no se hace”.

“Los datos son los recursos naturales y como todo recurso natural hay que procesarlo, transformarlo, limpiarlo, mezclarlo… Hoy en día los usuarios se han empoderado con la tecnología, cosa que no pasaba 10 años atrás, los usuarios eran resilientes a la tecnología, ahora están empoderados y algunos vienen con estudios sobre el manejo de datos y tecnología”, comentó el ejecutivo.

Quedarse atrasado en esta época de avances tecnológicos significa la muerte prematura de una idea próspera de negocio. El dato per sé no tiene valor, se convierte en “la gasolina” de una organización solo en la medida en que activa o genera acciones de mejora y esto solo sucede cuando las personas entienden a la información y saben cómo utilizarla.

Los datos son la clave del profesionalismo y buen rendimiento de una corporación. El estudio realizado por Qlik, reveló que el 94% de las personas que usan datos para desempeñar su trabajo, están de acuerdo en que estos les ayudan a hacer mejor su labor y el 82% creen que una mayor alfabetización de datos les daría más credibilidad en el lugar de trabajo.

“Presentar datos en bruto no es una solución, el mercado se ha llenado de herramientas para documentación, gestionando metadatos y los producidos por negocios particulares. El dato es el recurso primario y mueven la economía, si no aprendemos a utilizar los datos, estamos estancando nuestras empresas y negocios ya que se puede apreciar que es un tema que siempre va a estar en aumento”, concluyó el ejecutivo.