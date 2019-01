Llega la final de “First Lego League” Colombia

El Parque Científico de Innovación Social – PCIS- de UNIMINUTO organiza la gran final nacional del FIRTS LEGO League – FLL, Colombia, una competencia para entidades educativas a nivel nacional que se realizará este fin de semana en el Cubo de Colsubsidio

De la gran final, harán parte 1.000 personas entre los competidores de los 40 equipos de estudiantes de colegios provenientes de diferentes regiones del país, además de educadores, organizadores, voluntarios y medios de comunicación.

El evento cuenta con el apoyo del Área de Innovación de Colsubsidio y Astrobiologý Institute (NAI) organización virtual de la NASA.





InTo Orbit, (el espacio), es el reto con el que diferentes grupos de estudiantes de colegios se preparan para ganar la representación del país en diferentes eventos de robótica a nivel internacional especialmente el FIRST® CHAMPIONSHIP HOUSTON – Texas.

Para lograrlo, los equipos que se esperan en el Cubo de Colsubsidio estarán en un formato deportivo tipo torneo, presentarán su proyecto, los valores FLL y su solución al reto el sábado 26 de 11:00 am a 6:00 pm y el domingo 27 de 8:00 am a 6:00 pm, en donde la diversión, la creatividad, los aprendizajes y nuevas amistades serán protagonistas.

Previamente, cada equipo con sus mentores desarrollaron su solución al desafío. Los entrenadores participaron de mentorías virtuales y presenciales certificadas con expertos internacionales del FLL y de la NASA hasta las eliminatorias.

El First Lego League – FLL es una competencia internacional de robótica que organiza la ‘For Inspiration and Recognition of Science and Tecnology Foundation’ (FIRST) y LEGO, en la que cada año participan jóvenes de todo el mundo, con edades de los 9 a los 16 años. Asimismo, la competencia FLL involucra a estos jóvenes en temas de investigación, buscando desarrollar habilidades como: el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.