LG obtuvo récord de reconocimientos

LG Electronics (LG) obtuvo más de 190 distinciones en sus categorías de electrodomésticos, entretenimiento en el hogar, TI y dispositivos móviles.

Este reconocimiento fue liderado por el premio Best of CES de Engadget (el programa oficial de premios de CES) en la categoría de televisores para el LG OLED por séptimo año consecutivo; en 2021, el televisor OLED de la serie LG C1 se destacó entre los miles de nuevos televisores mostrados en CES 2021. También recibió el premio Best of CES de Engadget el teléfono inteligente enrollable LG, que se llevó la victoria al Mejor teléfono o dispositivo móvil.

Los televisores OLED de LG se llevaron los principales premios y honores de la industria, continuando su predominio en el CES. Entre los modelos de televisores LG recientemente destacados entre los expertos de la industria se encuentra el OLED evo de la serie LG G1, el siguiente paso en la evolución de la tecnología de televisores OLED, que obtuvo los honores de The Verge, Rolling Stone y Gear Patrol. El nuevo televisor OLED de la serie LG A fue galardonado por Digital Trends for Top Tech of CES 2021 Award: Best in Show, catalogado como un “producto pragmático”.

Los nuevos refrigeradores InstaViewDoor-in-Door también ganaron en el espacio de electrodomésticos, obteniendo elogios de Tom’s Guide, WIRED, Newsweek y PCMag. LG WashTower, la solución de lavandería de una sola unidad que ocupa la mitad del espacio del piso mientras se ocupa de cargas ultra grandes, fue reconocida por publicaciones de estilo de vida como House Beautiful y Best Products.

En el programa de premios oficial de CTA, LG ganó 24 premios CES Innovation Awards, incluidos dos premios Best of Innovation otorgados al televisor OLED C1 de LG y al refrigerador InstaView ThinQ de LG con reconocimiento de voz. Los elogios de LG se recibieron este año de expertos en tecnología de los principales medios de comunicación como USA Today, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women’s Health, Business Insider y mucho más.