La vulnerabilidad de Marriot que uso a 500 millones de víctimas en riesgo

No busque en Google “Web Watcher”: Marriott está ofreciendo a las víctimas en los EE. UU., El Reino Unido y Canadá una suscripción gratuita de un año a algo que se llama WebWatcher, que describe como un servicio que controla los sitios de Internet donde se comparte información personal. No haga la busqueda en Google, si busca en Google “WebWatcher” no encontrará el servicio de monitoreo, encontrará muchos enlaces a spyware del mismo nombre. No se registre para eso ya que pueden ser enlaces maliciosos. Siga los enlaces a las versiones específicas del país del sitio oficial de incumplimiento. No puede registrarse para monitorear desde la página principal de la brecha, tiene que ir a las versiones de la página de los Estados Unidos, el Reino Unido o Canadá.