La video asistencia para servicio al cliente

Ahora los colombianos podrán recibir asistencia de manera inmediata y con mayor eficiencia cuando tengan una falla en su automóvil, no funcione la señal de televisión, haya un problema con el gas, no haya señal de internet, la nevera se niegue a congelar o el computador no encienda, entre otros casos, gracias al servicio de Video Asistencia de Unísono.

Muchos de los requerimientos que se reportan hoy a las empresas podrían resolverlas los mismos afectados si los agentes que los atienden contaran con un panorama más claro de las situaciones para asesorarlos mejor. Sin embargo, hoy están casi “a ciegas”, pues solo cuentan con la información básica que reciben durante la llamada, a partir de las preguntas principales que hacen para establecer un diagnóstico. Esto generalmente termina en una visita por parte de un especialista.

Esta situación está llamada a desaparecer con el servicio de Video Asistencia de Unísono, el cual impacta positivamente en la satisfacción de las personas gracias al ahorro de tiempo, dinero e incomodidades al eliminar el tiempo de espera hasta que se pueda programar una visita técnica que en muchos casos es urgente.

¿Cómo funciona este servicio?

Cuando una persona realiza una llamada a una línea de asistencia, el agente que la atiende le envía un link a su smartphone, después de escuchar la situación. Una vez hecho el enlace, el agente tiene acceso a la cámara del celular del afectado para poder ver en dónde se encuentra el problema, y tanto él como el usuario podrán guiarse mutuamente a través de las imágenes que se necesiten registrar conforme al caso. De esta manera, se agotan todas las posibilidades para resolver el inconveniente y solo se envía un especialista cuando es totalmente indispensable. Finalizada la asistencia, queda inhabilitado el link al smartphone.

Unísono realizó una encuesta y esta determinó que el 65% de las personas están dispuestas a usar esta nueva solución que opera para casi todo tipo de soportes en compañías de seguros, telecomunicaciones, servicios públicos y tecnología, por ejemplo, mejorando la experiencia del cliente a través de la asistencia y soporte.