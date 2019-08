Priscilla Bermea, especialista en Localización en Riot Games desde 2016, visitó nuestro país para participar en “Womenize”, evento de las mujeres en la industria de gamers, donde habló de su historia de vida, acerca de cómo llegó a trabajar en Riot y cómo las mujeres hoy desempeñan diferentes cargos, según sus perfiles.

“La vida está llena de aprendizajes. Todo lo que aprendas hoy, es una lección para tu futuro” comentó en entrevista con Computeworld la ejecutiva mexicana, quien es bailarina profesional, estudió licenciatura en administración de empresas hoteleras y, desde que tiene memoria, le han gustado los videojuegos, por lo cual, cambió de carrera y hoy es especialista en localización -como traducción- en tech y Riot para América Latina.

Sobre estas habilidades y esa mezcla especial en su formación manifestó que de cada una toma lo mejor: “La danza me enseñó la disciplina y perseverancia, en un mundo competitivo y cambiante; la hotelería me enseñó a ser más administración, trabajo en equipo y gestión de proyectos, y el ser gamer, me enseñó la pasión. Siempre que tengo algo pesado, voy a casa y pongo un juego y me relajo y me apasiono”.





El primer juego que tradujo fue uno de FB que no era bueno, pero allí descubrió que la traducción era un reto y aprendió del tema. “Fue el producto para tocar puertas para iniciar este camino”.

Hoy “localiza” League of Legends (LoL. “Es un gran desafío porque es un universo enorme, con muchos personajes, donde los jugadores son estrictos, rigurosos y celosos y es un compromiso con la comunidad hacerlo bien”, agregó la especialista.

Sobre cómo separar su trabajo de su vida personal explicó: “Es curioso porque separo bastante, LoL y solo lo juego en casa; en la oficina solo trabajo. De hecho, me ha sucedido un par de veces en que mi hija está jugando en casa y me señala errores y mejoras y yo le agradezco pero le digo que estamos jugando y no trabajando. Obvio que luego en el trabajo reviso con otro criterio todos los comentarios”. Pero aclara: “Además, juego otras cosas, porque hay que ver más escenarios, diversidad de título y sigo siendo una aficionada, así que varío mucho. Es como fuera lectora profesional en una editorial, y solo tuviera que leer un solo tema y libro; la realidad es que no siempre lees lo mismo”.

Uno de los objetivos del evento de Gamer-On era mostrar con ejemplos, las capacidades de las mujeres. Ante ello, Priscilla comentó: “No hay una fórmula o camino para inspirar a otros, sino lo puedes hacer desde tu experiencia. Contar las historias que trabajamos en esta industria y la diversidad que se cuenta en el mundo de las TIC y de los videojuegos. Hay que sentir pasión, y ponerle valentía y osadía para llegar a donde quieres. Hay que prepararse. El mundo ha cambiado y la industria es más abierta y ha evolucionado. En Riot Games, por ejemplo, somos 6 mujeres en Latinoamérica”.

Mencionó que está a disposición de la comunidad y desea tener más tiempo para conocer Colombia. Para concluir dejó el mensaje: “Sigue tus sueños, pero no olvides que requiere preparación, esfuerzo, coraje, y aún así, a lo mejor no se va a dar en meses, años, pero siempre sigue adelante!”