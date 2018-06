La Transformación Digital no solo cambia lo que hacemos; cambia lo que somos

El significado del trabajo está cambiando. El trabajo es, cada vez, menos presencial y más difícil de controlar según los estilos tradicionales. La contratación es más flexible. Las plataformas hacen que algunas empresas tengan colaboradores, pero no tengan empleados. La línea que separa el tiempo en el trabajo del tiempo fuera del trabajo se hace cada vez más difícil de diferenciar.

8 de cada 10 jóvenes entre 20 y 30 años encontrarán un empleo relacionado con el ámbito digital, en trabajos que aún no existen. Si nuestros hijos no tienen claro lo que harán en el futuro es, probablemente, porque su trabajo no ha sido inventado aún.