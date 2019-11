La nube para impulsar la innovación

Dirigida a emprendedores, desarrolladores, pymes y estudiantes para que puedan construir, aprender y explorar la funcionalidad de la base de datos autónoma y de las funcionalidades de Oracle Cloud Infrastructure, por tiempo ilimitado y sin costo, Oracle anunció en Colombia Oracle Always Free.

Esta plataforma los elementos esenciales que requieren los desarrolladores para construir aplicaciones completas en Oracle Cloud. “Con el lanzamiento de estos programas queremos que todos tengan acceso a las últimas tecnologías, infraestructura en la nube y bases de datos que ofrece Oracle para que puedan crear sin límite y llevar sus sueños a la realidad. De esta manera ratificamos nuestro compromiso con Colombia y la posibilidad de más acceso y democratización tecnológica”, dijo Juan Manuel Mesa, gerente general de Oracle Colombia y Ecuador.





Oracle Always Free es una herramienta gratuita que, según las directivas, no tiene límite en el tiempo. Inicia como una prueba de 30 días, pero una vez finalizado este tiempo, el usuario puede seguir usándola. “Se desactivan solo las que no se utilizan”, pues lo que queremos es que la gente las maneje y actualice según sus necesidades, comentó Ana Karina Fajardo, especialista en adopción en la nube.

Se trata de un ambiente diseñado para que estudiantes, profesores, emprendedores y negocios de todos los tamaños tengan acceso a capacidades de la nube de Oracle, puedan desarrollar proyectos y probarlos antes de llevarlos a ambientes productivos.

Las personas que accedan a esta plataforma podrán desplegar máquinas virtuales con capacidad de almacenamiento con las que tendrán capacidad desde sacar back-ups de los datos hasta crear aplicativos móviles, páginas web y uso de la nube al nivel técnico que cada quien lo quiera llevar.

Además, los usuarios van a experimentar las características autónomas de esta plataforma. Es decir que con tecnologías como Inteligencia artificial y machine learning la solución se va a autogestionar, va a crear seguridades en contra de hackeos de manera automática, y va a aprender de acuerdo a los datos y a la información que recoge, permitiendo que las personas se ocupen de la parte estratégica y misional del negocio y no de alimentar y parchar máquinas.

Por su parte, para profesores y estudiantes, Oracle Cloud Free Tier, a través de Oracle Academy, se podrán crear cuentas gratuitas y tendrán acceso a un currículo académico de Oracle Autonomous Database y Oracle APEX.

El Programa Free Tier de Oracle tiene dos componentes:

Servicios Always Free, que proporcionan acceso a los servicios de Oracle Cloud por un tiempo ilimitado

Free Trial, que proporciona $300 USD en créditos durante 30 días para probar servicios adicionales

Las especificaciones incluyen:

Dos bases de datos autónomas (Autonomous Data Warehouse o Autonomous Transaction Processing), cada una con 1 OCPU and 20 GB almacenamiento

Dos VM, cada una con 1/8 OCPU y 1 GB de memoria

Dos Volúmenes en Bloque, 100 GB total, con hasta 5 copias de respaldo

Almacenamiento de objetos de 10 GB, 10 GB Almacenamiento de datos a largo plazo, y 50,000 de solicitudes de API al mes

Un equilibrador de Carga, ancho de banda de 10 Mbps

10 TB de Transferencia de Datos de Salida al mes

500 millones Puntos de Datos de Ingestión y 1 mil millones de Puntos de Datos para Servicio de Monitoreo

Un millón de opciones de notificación al mes y 1,000 correos electrónicos al mes

El programa Always Free incluye los elementos esenciales que los usuarios necesitan para crear y probar aplicaciones en la nube: Oracle Autonomous Database, Compute VM, Volúmenes de Bloque, Almacenamiento de Objeto y de Datos a largo plazo, y Equilibrador de Carga, explicó Emerson Perdomo, ingeniero de soluciones sénior de Oracle.

Por su parte, Juan Manuel Mesa reiteró el interés de Oracle de ser una compañía de servicios y que apoya la innovación. Además, señaló que en esa estrategia de ser una empresa más abierta y dinámica ha hecho acuerdo recientes de nube con Microsoft y VMware.