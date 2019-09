La fotografía se viste de gala

El fotógrafo italiano Federici Stefano es el ganador del Gran Premio y ganador de la categoría «Caras», en la tercera edición del certamen anual HUAWEI NEXT-IMAGE, un programa dedicado a redefinir la fotografía y la cultura visual global.

La creciente popularidad de la fotografía móvil fue primordial, ya que el concurso de este año, que comenzó en marzo, recibió más de 520.000 fotos de más de 150 países, un 30% más que en 2018.

Además de las tres categorías de fotos recurrentes en los Premios HUAWEI NEXT-IMAGE, ‘¡Hola vida!’, ‘Caras’ y ‘Guión Gráfico’, tres categorías recientemente definidas ‘#Etiqueta Emociones’, ‘Yendo a la distancia’ y ‘La vida ahora’ se presentaron en 2019.

Este año, lideraron el camino fotos de China, Malasia, Filipinas, Italia, México y Colombia, que muestran el creciente atractivo internacional de los Premios NEXT-IMAGE.

«A través de su trabajo en fotografía digital, HUAWEI se ha esforzado por ofrecer una nueva experiencia fotográfica a nuestros usuarios globales mediante la toma avanzada de imágenes y redefiniendo el significado de la expresión visual», dijo Li Changzhu, vicepresidente de Handsets, HUAWEI Consumer Business Group.

Los Premios HUAWEI NEXT-IMAGE nos están ayudando a alcanzar este objetivo y la cantidad de presentaciones se ha más que triplicado desde su inicio en 2017 con más de medio millón de imágenes proporcionadas. Los premios representan nuestro compromiso de proporcionar herramientas de alta calidad que ayuden a hacer posible el trabajo de una nueva generación de artistas digitales «.





Creativos visuales de todo el mundo presentaron fotografías para competir y hacer que su trabajo fuera juzgado por un panel de fotógrafos, curadores y artistas visuales de clase mundial. El ganador del Gran Premio, junto con cinco ganadores del premio al mejor en su categoría y los 50 ganadores del segundo lugar, fueron seleccionados después de una considerable deliberación por un panel de nueve experimentados jueces.

El ganador del Gran Premio recibe $20.000 dólares, el smartphone P30 Pro, una oportunidad para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios HUAWEI NEXT-IMAGE en París, una medalla y certificado de ganador. Además, los ganadores en las seis categorías recibirán cada uno $6.000 dólares, un teléfono inteligente Huawei P30 Pro, una medalla y certificado, además la oportunidad de asistir a la ceremonia de premiación. Finalmente, se otorgarán 50 premios al segundo lugar de un teléfono inteligente Huawei P30 Pro.

Los jueces elogiaron la calidad excepcional, la diversidad cultural y la sensibilidad artística de los participantes de este año en las seis categorías, pero quedaron particularmente impresionados por la imagen ganadora del Gran Premio del talentoso fotógrafo italiano Federici Stefano, titulada «Come to Me«.

En el caso de Latinoamérica, destacaron entre las mejores 50 del mundo, las obras de las chilenas Francisca Reyes y Andrea Brunson en la categoría “Caras”, de la colombiana Alejandra Gonzalez en la categoría Hello, Life y del mexicano Rodrigo Jardón en la categoría “Yendo a la Distancia”.

La ceremonia de entrega de los premios HUAWEI NEXT-IMAGE 2019 tendrá lugar en Paris Photo del 7 al 10 de noviembre de 2019. Paris Photo anual, es la primera feria de arte internacional dedicada al medio de la fotografía. Se lleva a cabo en el emblemático Grand Palais, situado junto a los Campos Elíseos.