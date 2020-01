La carrera hacia vehículos autónomos

El procesamiento y análisis de datos así como la telemática marcarán la diferencia entre la victoria y la derrota, para las empresas que se enfocan en el desarrollo de vehículos completamente autónomos.

Por: Douglas Wallace, gerente general de América Latina

en Pure Storage

En los últimos tres años, docenas de compañías han recaudado más de 10 mil millones de euros para aprovechar esta nueva oportunidad. El auge de la inteligencia artificial (IA) y el 5G cambian el juego en este espacio, haciendo que la carrera sea aún más interesante.

Datos: el combustible de IA

Con los avances en infraestructura de inteligencia artificial y aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés), la cantidad de datos que pueden procesarse instantáneamente aumenta exponencialmente.

A medida que la telemática monitorea el vehículo como un todo, el uso de IA y ML aumentará la precisión de los conocimientos extraídos de los datos que se producen y analizan. Ya hemos visto algunos grandes avances en telemática, de compañías de seguros de automóviles que pueden producir cotizaciones basadas en cómo alguien conduce, o reducir accidentes al destacar los puntos ciegos a los conductores con anticipación. Con IA y ML, las aplicaciones de telemática aumentarán.

Los datos recopilados se pueden compartir y analizar mucho más rápido con un sistema de gestión central. Esto significa que los científicos de datos pueden procesar la cantidad de datos necesarios para garantizar la seguridad, sin comprometer el tiempo de comercialización y los ciclos de desarrollo. La tecnología que permitirá vehículos totalmente autónomos todavía está evolucionando, pero no hay duda de que la IA y el ML desempeñarán un papel vital.

Relación potencia-peso

La IA se hace poderosa mediante la extracción de datos en tiempo real y el desarrollo de análisis predictivos a través de ML. En el mundo de hoy, la velocidad lo es todo, y no hay tiempo para cuellos de botella de datos; las infraestructuras de IA deben diseñarse para procesar datos de manera eficiente. En el sector del automóvil, esto es fundamental no solo para la seguridad de los pasajeros, sino también para que los científicos de datos puedan centrarse en los datos para llevar vehículos autónomos a las carreteras, y no para diseñar y construir la infraestructura en sí.

Nuestro trabajo con el equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One Motorsport es un gran ejemplo de esto. El equipo utiliza uno de nuestros arreglos de almacenamiento en tierra, para que puedan recopilar datos de más de 250 sensores en un automóvil y utilizar análisis en tiempo real para realizar ajustes en la carrera. También usan nuestra solución FlashBlade para ejecutar secuencias de modelado basadas en cantidades masivas de datos históricos de carreras pasadas, para ayudar a diseñar el automóvil con mayor probabilidad de ganar futuras carreras.

Cambio de enfoque con 5G

5G acelerará la velocidad del procesamiento de datos, permitiendo una mayor precisión y tiempos de respuesta más rápidos para la telemática en vehículos autónomos. Una transformación clave que traerá 5G es la capacidad de capturar y procesar datos telemáticos continuamente donde sea que esté el automóvil, en lugar de tener que volver a la base para acceder a los datos que ha recopilado antes de poder procesarlos a través de la tubería de datos.

Esto es transformador, ya que permite una mejor productividad y un tiempo de inteligencia más rápido a través de la transmisión de datos en tiempo real en lugar del viejo mundo del procesamiento por lotes cuando los datos finalmente están disponibles.

Las eficiencias significan más horas de automóvil en el camino, lo que lleva a más datos y una mayor precisión, todo entregado en un marco de tiempo comprimido. Al procesar volúmenes crecientes de datos con mayor frecuencia, el software de conducción autónoma continuará aprendiendo y mejorando con el tiempo.

Para mantenerse al día en la carrera hacia vehículos verdaderamente autónomos, las empresas deben comenzar a pensar en la infraestructura del mañana, hoy. Esto significa implementar una infraestructura centrada en datos.