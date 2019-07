La buena tecnología busca ayudar en momentos de desastres

Con más de 2.500 millones de personas afectadas por desastres producidos en la naturaleza desde el año 2000 y con un impacto económico calculado en 1.5 billones de dólares desde 2003, la búsqueda de soluciones que mejoren significativamente la preparación para desastres naturales y aceleren el alivio cuando estos desastres llegan, se ha convertido en una prioridad mundial.

Call for Code, la iniciativa global de IBM, tiene abiertas sus inscripciones hasta el 29 de julio de 2019. Este año la competencia se enfoca en proyectos en los que las tecnologías emergentes trabajen en prevención, respuesta y recuperación de desastres naturales con énfasis en salud individual y bienestar de la comunidad.

En esta convocatoria se busca que los equipos de desarrolladores, científicos de datos, diseñadores, analistas de negocios, expertos en la materia y grupos multidisciplinarios, de máximo 5 personas, trabajen para crear aplicaciones prácticas, efectivas y de alta calidad basadas en la nube, los datos y la inteligencia artificial que puedan tener un impacto inmediato y duradero para reducir causas, efectos y consecuencias en situaciones de desastres.

Las propuestas deben utilizar uno o más servicios de IBM Cloud o sistemas de IBM, y todos los participantes tendrán acceso a las capacidades de IBM en cloud y servicios como Watson y la plataforma de developers de IBM durante la etapa de generación de prototipos. También se recomienda el uso de API de patrocinadores o afiliados y de bibliotecas de código abierto.

Con una inversión de 30 millones de dólares, que inició en el año 2018 y está planteada para durar cinco años, Call For Code en su primera edición logró la participación de más de 100.000 desarrolladores de 156 países, que aportaron más de 2.500 Apps basadas en tecnologías de Inteligencia Artificial, Blockchain, IoT y nube, entre otras. La iniciativa cuenta con el apoyo de un ecosistema compuesto por una sección de expertos, organizaciones humanitarias e internacionales, incluida la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, entre las más de 65 instituciones aliadas.

El equipo ganador del segundo premio anual global Call of Code recibirá un premio en efectivo de $ 200.000 USD, soporte de proyectos de código abierto de The Linux Foundation, reuniones con mentores e inversionistas para analizar el posible financiamiento de la idea y el apoyo de implementación a través de la iniciativa Code and Response de IBM.

El primer y el segundo finalistas recibirán USD$ 25.000 y el tercero y cuarto US$ 10.000 en efectivo, además, los finalistas también ganarán otros premios que fomenten la adopción de su aplicación como un proyecto de código abierto a través de la Fundación Linux para escalar su impacto y acelerar su implementación.