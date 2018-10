Inteligencia Artificial al servicio de la humanidad

Microsoft y la Asamblea General de las Naciones Unidas, anuncia AI for Humanitarian Action, el nuevo programa a cinco años de 40 millones de dólares que aprovechará el poder de la Inteligencia Artificial (IA) para enfocarse en cuatro principios: ayudar al mundo a recuperarse de desastres, enfrentar las necesidades de los niños, proteger a refugiados y gente desplazada y promover el respeto por los derechos humanos.

Este programa es parte de la suite AI for Good de Microsoft, un creciente compromiso de 115 millones de dólares que permitirá desbloquear soluciones para algunos de los retos más grandes de la sociedad usando IA.

Diseñado a partir de las iniciativas AI for Earth y AI for Accessibility, Microsoft trabajará de manera profunda con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones humanitarias seleccionadas a través de subvenciones financieras, inversiones y asociaciones en tecnología que combinen su experiencia en IA y ciencia de los datos con la experiencia central de estos grupos para acelerar el ritmo de innovación al gestionar proyectos estratégicos de IA que entreguen soluciones reusables y asociaciones con terceros para expandir y escalar proyectos iniciales.

Para liderar estos esfuerzos, John Kahan será jefe de analítica de datos para asuntos externos, legales y corporativos de Microsoft. El equipo de John, compuesto por científicos de datos y analistas de la más alta categoría, tendrá una ambiciosa misión: obtener nueva información de valor e infundir ciencia de los datos para enfrentar los problemas más grandes del mundo. Esto incluirá promover el uso sustentable de los recursos del planeta, mejorar las oportunidades para la gente con discapacidad, proteger los derechos humanos, fortalecer la asistencia humanitaria e incrementar las capacidades de las ONG de todo el mundo.

Por cerca de 15 años, John ha sido uno de los líderes clave en dirigir estrategias y trabajos de big data de Microsoft, cuenta con cerca de 33 años de experiencia en la dirección de datos de gran escala y equipos de ciencia de datos a nivel mundial.

“Tenemos la esperanza de que el mundo verá la convincente fuerza para el bien que la IA puede ser cuando es utilizada de buena manera en asociación con innovadoras ONG. Al asegurar que la tecnología cumple su promesa de enfrentar las más amplias necesidades de la sociedad, podemos impulsar a todas las personas a que consigan más” expresó Brad Smith, presidente de Microsoft.

De esta manera, se busca demostrar que la IA combinada con tecnología de nube puede ayudar a cambiar el rumbo para salvar más vidas, aliviar el sufrimiento y restablecer la dignidad humana al cambiar la manera en la que las organizaciones de ayuda anticipan, predicen y enfocan mejor los esfuerzos de respuesta.