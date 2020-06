Inicia Liga “E-Sports University Colombia”

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Las 13 universidades pertenecientes a la liga eSport University se enfrentan a en un torneo virtual, de carácter amistoso, como cierre de semestre.

Cada equipo deberá defender su honor, y el de su universidad, en esta contienda interuniversitaria para posicionarse como campeón de League of Legends.

Uno de los objetivos de este evento es ofrecer a los estudiantes nuevas opciones para interactuar, competir en equipo y establecer relaciones sociales, a través de los videojuegos, como una manera de generar comunidad y mantener unidos los lazos deportivos, más aún en el contexto de la cuarentena producto del COVID-19.

Según Sandra Rozo, directora de la revista Gamers-on: “La meta es convertir a los eSport en una electiva, seleccionaremos a los mejores representantes que formarán parte de esta liga, les daremos capacitaciones, apoyo y acompañamiento, para estar al nivel de las universidades que han incorporado en su pensum esta iniciativa, para becar en el futuro a los estudiantes que tengan buen rendimiento en la parte académica y sean excelentes ciberatletas”.

La liga está integrada por: La Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad el Bosque, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Taller5, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Libre, Universidad Central, Universidad Konrad Lorenz, Universidad Uniminuto, Universidad Piloto, Universidad Politécnico Grancolombiano, y la Universidad de San Buenaventura.

El Torneo es patrocinado por Seagate y HyperX y cuenta con el apoyo de Fedecolde (Federación Colombiana de Deportes Electrónicos) y Riot Games.

El evento contará con cinco conferencias, una cada día, con diversos temas sobre los videojuegos como industria y como deporte. Entre las conferencias están:

– Viernes 12 de junio, 3:00 pm. Juan José Moreno Quesada, También conocido como Riot Nebo, es colombiano, abogado especialista en Derecho Comercial. Tiene más de 10 años en la industria de los videojuegos. Ha trabajado con empresas de España, Estados Unidos, Francia y Colombia. Ha transformado la comunidad de League Of Legends, creando un ecosistema de medios de comunicación y fuentes de influencia respecto a los juegos de Riot Games. Actualmente, lidera el área de Relaciones Públicas de Riot Games para Latinoamérica, desde México, país donde reside. dará una conferencia titulada: eSports y el juego de PC más jugado en el mundo, League of Legends. Juan José es PR and Comms Specialist en Riot Games.

– Sábado 13 de junio, 3:00 pm. Jimmy Guevara Pardo, explicará La evolución de los medios gamers y como estos han sumado a la Industria. Jimmy cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria del videojuego. Es director general de Más Gamers, medio especializado en videojuegos en Perú y organizador de la decimocuarta edición de MasGamers Festival, el evento de videojuegos y tecnología más grande del Perú, que se realizará a finales del presente año.

– Domingo 14 de junio, 3:00 pm. Jesús Fabre, cerrará con la conferencia 10 Consejos de Marketing para el Desarrollador Indie. Jesús es consultor independiente en Marketing y Negocios para estudios de videojuegos. Actualmente trabaja con el estudio de porting y publisher español BlitWorks, y además colabora con SNK (Japón), Efecto Studios (Colombia), ARVORE y Aquiris Game Studio (ambos de Brasil). En el pasado fue Director de Publicación en Games Starter (México), la primera incubadora y publisher de videojuegos indies de América Latina y colaboró como curador de contenido para el BIG Festival.

Las marcas patrocinadoras del evento tendrán un espacio en la Fan zone dentro de Discord en donde, Hyperx, presentará su línea de accesorios y Seagate mostrará la ventaja de sus discos duros. “Cargue rápido, juegue sin límites con Seagate”.