Infraestructura para la transformación digital

Actualmente, hablamos de mejorar procesos con el Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), de automatizar procesos con este y la Inteligencia Artificial, de abrir nuevos frentes de servicio y mejorar los existentes con Machine Learning, de ganar precisión y efectividad en procesos y oferta con Big Data y analítica, revolucionar procesos con impresión 3D y más…

El uso de las tecnologías exponenciales o innovadoras se puede estar viviendo ahora en una empresa, o aún verse como una posibilidad, pero el tiempo de decisión con cada semana es menor y esto implica que cambios en infraestructura de conectividad, consumo de energía, montaje de Centros de Datos, exigencias de seguridad física y preventiva, monitoreo, entre otros, son imperativos para una empresa que aspire a mantenerse vigente y competitiva en el mediano plazo.

Sin embargo, en Colombia las empresas van a paso lento en el despliegue de planes y estrategias asertivas de transformación digital de acuerdo con la lectura de mercado de la empresa UPSISTEMAS, referente en diseño y construcción de Centros de Datos (CD), nodos críticos en el ecosistema de tecnologías que impulsan la dinámica actual.

Con la tecnología lista

Diversos estudios respaldan la visión de los ingenieros de UPSISTEMAS, como los resultados de la Encuesta de Transformación Digital desarrollada por la ANDI en el país y presentado en el presente año, que muestra un avance frente a los datos arrojados por el 1er Estudio de la Transformación Digital de las Empresas Colombianas, hecho por Terreno Creativo hace un año y medio, que frente a los internacionales adelantados por IDC o por el Foro Económico Mundial o la multinacional Cisco, reflejan que se debe tomar impulso en el país.

Según Hugo Pachón, director de ingeniería y proyectos para UPSISTEMAS, “con cualquier tecnología que decida enrumbarse una empresa debe tener el mismo elemento de confiabilidad y conectividad hacia la nube que hacia la infraestructura para mantenerse conectada a internet, para sus requerimientos internos y externos de manejo de data, de gestión de su información. Eso es lo que le va a permitir sentirse estable para asumir su transformación digital”.

En este contexto el experto enfatiza que contar con aliados que entiendan las tendencias actuales de tecnología e infraestructura se hace importante para identificar las bases apropiadas del proceso de Transformación Digital en lo que se refiere a almacenamiento, gestión y procesamiento de los datos, que, además, se incrementan exponencialmente con la implementación de tecnologías como el IoT y Machine Learning.

“En ese sentido, independiente de cual proveedor tenga o cual tecnología use alguna empresa, y de las nuevas tecnologías que vaya a implementar, los servicios físicos no se deben descuidar. Hay cierta desinformación en el mercado, donde se piensa que, por el hecho de que la tendencia establecida de estar en la nube es una buena práctica, entonces ya no se debe invertir nada en su propia sede, en infraestructura de conectividad interna o monitoreo, por ejemplo, y eso es un error. Realmente, la puerta de acceso hacia cualquier transformación es la misma infraestructura física de la empresa por más pequeña que sea”, explica Pachón.

El creciente volumen de información que las empresas manejan hoy hace que su infraestructura propia de TIC o la de sus proveedores de Centro de Datos sea cada vez más impactante en el negocio, y al respecto, el mensaje de los expertos es que en el país ya existe la oferta de tecnología de punta para encarar los desafíos que implica sacarle el máximo provecho a esa data.

Los factores clave

La infraestructura física de la empresa debe tener unas condiciones mínimas de seguridad, conectividad y disponibilidad. Así mismo, se debe contar con el mantenimiento, tecnología y calidad de productos físicos que respaldan esa conexión. Siempre va a haber una conexión física a los nuevos servicios sin importar donde se presten.

“La empresa, por ejemplo, puede tener su nómina procesada por un tercero, ese procesamiento se hace en un servidor en alguna parte del mundo, o del país, se tiene enlace por internet a ese centro, pero si la propia infraestructura de conectividad de la empresa -el canal de internet o la red interna- se desconecta, se pierde, no es confiable, no tiene un servicio de mantenimiento adecuado, ni tiene unas condiciones de energía y temperatura adecuadas para su funcionamiento, el servicio puede desconectarse y se queda la organización sin información de nómina. Sin la disponibilidad de ese servicio que contrató”, expone Pachón de UPSISTEMAS.

Este escenario es válido para ubicar otro tipo de situaciones como la gestión logística, la administración de plantas descentralizadas, la coordinación de equipos en campo o el monitoreo de cultivos a larga distancia; todos estas, dinámicas propias de la Industria 4.0 y de la implementación de nuevas tecnologías que ya están disponibles en el país.

Un aspecto en la implementación de infraestructura de servicios de tecnologías de punta, según los expertos consultados, es que la solución que se está adquiriendo tenga conectividad suficiente, robusta, la posibilidad de un monitoreo continúo y que este sea compatible con la infraestructura que ya se tenga previamente. Para lo cual, es fundamental que las infraestructuras que se integren sean de protocolo abierto, ya que las tecnologías de protocolo propietario, para uso en compañías que estén pensado en crecimiento y en transformación digital sostenida, no son una opción viable y sustentable, pues “obligan a las empresas a siempre casarse con un solo proveedor o con un solo tipo de fabricante”.

Finalmente, Pachón de UPSISTEMAS, subraya la importancia de la seguridad como un factor habilitador y crítico para que las empresas emprendan sus proyectos de Transformación Digital con confianza. “Las tecnologías exponenciales impactan bastante la infraestructura que requieren nuestros clientes en seguridad; definitivamente la industria y el mercado cada vez son más exigentes en cuanto a las herramientas que garanticen que la información, propia de sus operaciones y privada de sus clientes, no pueda ser vulnerada o dañada. Sin duda, es necesario para toda compañía garantizar la seguridad. Y no se trata solamente de soluciones tecnológicas, sino de ponderar variables de planta física como protección contra incendios, sistemas de vigilancia perimetral, sensores de temperatura para sus propios centros de datos, infraestructuras antisísmicas y otras calamidades, que a la larga asegurarán las inversiones necesarias para mantenerse competitivo en la economía digital”.