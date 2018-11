Incentivos para emprendimiento sostenible en Colombia

En el marco del Primer Congreso Internacional de Empresas, Sostenibilidad y Derecho Ambiental, que se realizó en la Universidad EAN, la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, expuso los incentivos a los que las empresas pueden acceder cuando implementan prácticas de sostenibilidad ambiental y de eficiencia energética.

El evento tuvo el objetivo de exponer a emprendedores, consultores y estudiantes las herramientas legales disponibles para poner en marcha iniciativas de emprendimiento sostenible. Para este propósito, la CAEM presentó a los asistentes que, a través de cooperación técnica e identificación de oportunidades de eficiencia energética, emprendedores y demás empresarios pueden acceder a incentivos para seguir promoviendo la sostenibilidad ambiental.

En particular, los incentivos tributarios aplicables a las empresas que implementen prácticas en gestión eficiente de la energía o utilización de fuentes no convencionales de energía renovable fueron establecidos en la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de energías renovables en el Sistema Energético Nacional. Esta ley tiene el objetivo de promover el desarrollo y el uso de las fuentes no convencionales de energía, principalmente renovable, para promover el desarrollo sostenible, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la gestión eficiente de la energía.









Las empresas que inviertan en Gestión Eficiente de la Energía podrían acceder a los siguientes beneficios:

Deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta: la empresa podría deducir hasta el 50% del valor de las inversiones en gestión eficiente de la energía.

Exclusión de bienes y servicios del IVA adquiridos para gestión eficiente de la energía.

En este contexto, NAMA Industria, ejecutado en Colombia por la CAEM con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el respaldo del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ya ha acompañado a 150 empresas en la implementación de prácticas de eficiencia energética. En particular, ha promovido inversiones que alcanzan los US$2.4 millones, ha resultado en ahorros energéticos de 32.646 MWh/año y ha generado reducciones de emisiones de Gases Efecto Invernadero de 12.727 toneladas de CO2 equivalente.

Para Luis Prieto, coordinador del Programa NAMA Industria de la CAEM “es importante definir previamente si el proyecto de inversión corresponde a Gestión Eficiente de Energía (GEE) y/o a una Fuente No Convencional de Energía (FNCE), para determinar cuáles incentivos son aplicables. En los proyectos de Gestión Eficiente de Energía solamente son aplicables los incentivos en materia del impuesto sobre la renta e IVA”

Por su parte, Jennyfer Vargas, directora del Departamento de Ética, Política y Cultura de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad EAN “La universidad tiene una visión orientada al emprendimiento sostenible y este Congreso surge de la necesidad de formar a emprendedores, consultores y estudiantes en competencias que le sirvan al entorno. Invitamos a la CAEM a este Congreso por ser la entidad más reconocida por el sector empresarial en asuntos de sostenibilidad ambiental”.

Tras 35 años de historia, la CAEM sigue acompañando al sector empresarial en la implementación de prácticas productivas que acerquen a Colombia al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que estén alineadas con los compromisos internacionales de Colombia en materia de mitigación del cambio climático.