II Foro de TransformAcción

En el 2019 en Colombia, el 19% de las empresas no veían la necesidad de transformarse digitalmente o no sabían cómo hacerlo, según cifras del Informe de Adopción de la Transformación Digital, realizado por InterNexa. Pero, esto tomó un rumbo diferente a raíz de la pandemia que puso en aprietos a quienes no habían dado el paso, acelerando lo inevitable y convirtiéndolo en una necesidad por resolver de manera urgente.

Y esta realidad nos ha demostrado, más que nunca, que la transformación no solo se enfoca en la implementación de soluciones tecnológicas para mejorar el modelo de negocio de las empresas porque esto, sin una cultura organizacional diferente, orientada al cambio y a la innovación y sin un liderazgo comprometido con el futuro y con lo que esto trae, son solo herramientas que un mundo cada vez más digital pueden o no funcionar, pero sin duda no aportarán a una real transformación digital.

El principal eje de la transformación digital son las personas y es la manera como estas se relacionan con la tecnología y la ponen a su servicio para generar valor de manera integral y para al final lograr impactar en los resultados de una compañía y permitirle esa continuidad de negocio que es tan importante en tiempos tan inciertos como el que vivimos actualmente.

Prepararse para comenzar, para continuar o para fortalecer este proceso es fundamental. Y no se trata solo de generar planes de contingencia que permitan sobrepasar una crisis determinada. La transformación digital debe estar atada al plan de negocios de la compañía y debe ser parte de un proceso de gestión de cambio cultural por parte de los líderes.

Mucho se ha hablado sobre la transformación digital, pero poco se ha dicho sobre el rol de las personas en este proceso. ¿Estamos en la era de la humanidad o de la tecnología? ¿Cómo conversan la transformación cultural con la digital en estos tiempos? ¿Cómo logro un servicio al cliente impecable en este nuevo ahora digital? ¿Puedo lograr transformar digitalmente mi negocio sin innovación? ¿Cómo el liderazgo desde las emociones permite la transformación y el logro de los resultados? Son algunas de las preguntas que se resolverán en la segunda versión del Foro TransformAcción de InterNexa.

Una semana, del 19 al 23 de octubre, en la que las personas serán primero y el centro de transformación, en cinco conversatorios con expertos nacionales e internacionales, acompañados del talento de la compañía.

Lunes: El foro iniciará con Marc Vidal, considerado como una de las figuras más influyentes en transformación digital en Europa e industria 4.0, en compañía de Jaime Peláez, gerente general de InterNexa, quien convencido de que, dentro de una organización, las personas van primero, ha llevado a la empresa a lograr un reenfoque estratégico.

Martes: La transformación también es cuestión de un cambio en el chip cultural para sumar y no dividir, por eso Susana Von Der Heide, especialista en temas humanos y con una clara visión del mundo laboral hablará junto a Ana María Franco, experta en tecnología y gestión del talento, sobre este tema tan importante como necesario en las organizaciones que buscan seguir avanzando.

Miércoles: Por otra parte, sin una estrategia clara no hay una relación de éxito entre cliente y compañía que pueda garantizar buenos resultados, así que Manuela Villegas, una revolucionaria en la publicidad acompañada de Arbey Gómez, estratega y con gran visión del negocio de las telecomunicaciones, llevarán a los participantes a lograr mejores relaciones con los clientes.

Jueves: El foro contará en su cuarto día de ejecución con la participación de Gustavo Caetano, también conocido con el Mark Zuckerberg brasileño, una de las mentes más innovadoras de Brasil, quien hablará sobre las personas como el centro de innovación para la transformación digital junto con Carlos Mauricio Gaviria, un apasionado por la tecnología, el liderazgo y el trabajo en equipo para hacer que las cosas pasen.

Viernes: Y para el cierre, el II Foro TransformAcción tendrá a Eduardo Braun, un analista que a través de sus viajes por el mundo y contacto con jefes de estado, académicos y empresarios influyentes ha logrado analizar cómo líderes exitosos gestionan la cultura y las emociones. Estará en compañía del Country Manager de InterNexa, Ernesto Pardo, líder reconocido por su capacidad de trabajo en equipo, fomentar la calidad de vida y potenciar lo mejor de quienes trabajan con él, y conversarán sobre la importancia de las emociones y la cultura en el liderazgo.