IBM tiene la meta de encontrar a los 100 mejores desarrolladores de América Latina

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

El nuevo maratón Behind the Code lanza desafíos de negocios en dos idiomas: portugués y español. Entre los premios, viajes a México e Israel

Por: Carla Matsu

Si el mundo, nuestras relaciones de consumo, comportamientos y negocios caminan para ser cada vez más digitales, hay, sin embargo, un obstáculo fundamental a ser superado para construirlo o, mejor dicho, programarlo. El déficit de mano de obra con habilidades en tecnología se renueva cada año. La encuesta del Institute for Business Vale (IBV) de IBM, divulgada en septiembre del año pasado, apuntó que en los próximos tres años, será necesario capacitar hasta 120 millones de trabajadores de las 10 mayores economías del mundo, debido a los avances en inteligencia artificial y de la automatización inteligente. Sin embargo, menos de la mitad de los CEOs consultados por IBM dijeron tener los recursos necesarios para cerrar la brecha de habilidades provocada por esas nuevas tecnologías.

Marcelo Spaziani, vicepresidente de Ventas y Value Creation de IBM América Latina, resalta que la pandemia del coronavirus y la urgente digitalización que esta exige para mantener la continuidad – y la relevancia – de los negocios aumenta todavía más el problema. “Nosotros tenemos que prestar atención a nuestro contexto y ver de qué forma podemos ayudar a disminuir este gap”, dice Spaziani en una entrevista con Computerworld Brasil.

Una de las respuestas que IBM encontró para lidiar con este desafío vino en formato de competencia, más concretamente de un maratón de programación “extendida”, llamado Maratón Behind the Code, la iniciativa incita a la comunidad de desarrolladores – y a aquellos que todavía no lo son – a aprender nuevas tecnologías y a resolver desafíos basados en inquietudes de negocios reales. Es diferente de los hackathons, normalmente concluidos en 48 horas; el maratón engancha a los competidores a lo largo de dos semanas. En 2019, IBM lanzó la primera edición del Maratón en Brasil, que atrajo a 27 mil inscritos para encontrar a los 100 mejores.

Ahora la compañía amplía su área geográfica y renueva su meta: buscar a los mejores desarrolladores en toda América Latina.

“Hablamos mucho sobre la importancia del reskilling y hoy tenemos una oportunidad única, pues todas las tecnologías están disponibles y accesibles en la nube. Y el punto clave es cómo utilizarlas. Lo que intentamos hacer es mostrar que hay desafíos reales que pueden ser solucionados con microservicios de una forma más eficiente”, explica Spaziani.

El Maratón Behind the Code en 2020 tendrá ocho desafíos lanzados cada fin de semana. Los desafíos son pensados en colaboración con empresas que apoyan la competencia y que reflejan dolores de cabeza reales de los negocios. Para resolverlos, los desarrolladores deberán recurrir a una serie de tutoriales en video y a otros materiales de apoyo que enseñan la aplicación de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Blockchain e Internet de las Cosas, además de usar su creatividad para solucionar las propuestas.

Uno de los desafíos del año pasado promovidos por BRF, empresa del sector alimentario que posee las marcas Sadia y Perdigão, solicitaba la creación de un sistema automático de verificación de productos.

Para eso, los desarrolladores deberían utilizar tecnologías de Internet de las Cosas y Reconocimiento Visual sustentadas con IBM Watson.

Portugués y español

Dado que el Maratón Behind the Code ahora se expande a desarrolladores de toda América Latina, ocho desafíos serán entregados en portugués y en español. Según Spaziani, estos serán diferentes en los dos idiomas. Los desafíos en portugués, por ejemplo, reflejarán las necesidades de negocio en Brasil. Los de lengua española contarán con colaboradores en otros países de la región.

Los interesados ya pueden inscribirse en el enlace. A pesar de no confirmarse si los desafíos sufrirán algún reflejo de la pandemia del nuevo coronavirus, el ejecutivo de IBM argumenta que como la pandemia impactó las operaciones de los negocios, sin duda tendrá cierta influencia en las propuestas que serán anunciadas.

“Las empresas tenían sus procesos de transformación digital planeados durante meses, muchas veces incluso durante años. Y ahora, tienen que hacer esto en semanas. Es un punto determinante. Las empresas tienen una gran oportunidad de utilizar IA y blockchain para incentivar a sus áreas de negocio a transformarse a través de la tecnología”, indica Spaziani.

Premios

El maratón se desarrollará en dos fases. La primera comenzó el día 8 de agosto y dura 30 días y cubre los desafíos propuestos por las empresas participantes. Los desarrolladores serán clasificados de acuerdo con sus puntuaciones en esta fase y los 100 mejores ganarán un viaje a un evento de Maratón Behind the Code, en una playa mexicana. Allí se encontrarán con los patrocinadores del maratón.

En la segunda fase, la Gran Final, que dura un día, los 100 mejores desarrolladores competirán una vez más para convertirse en uno de los Top 5 Master Devs de la región. Los cinco campeones ganarán un viaje a un programa de inmersión en la aceleradora de startups de IBM en Tel Aviv, Israel, IBM Alpha Zone.

Si la formación en nuevas tecnologías es una de las grandes propuestas del Maratón, uno de los reflejos de la competencia es la apertura de nuevas oportunidades de trabajo para quienes participan. El año pasado, Spaziani recuerda que muchos desarrolladores que “se formaron” en la iniciativa llegaron a recibir propuestas de empleo en grandes empresas de tecnología.

“Este desarrollador que entra en el maratón y comienza a entender la aplicabilidad de la tecnología tendrá también más base para asumir próximos desafíos, ya sea otro hackathon u otro empleo. Puede entender e identificar rápidamente los desafíos de negocios y cómo utilizar las nuevas tecnologías para solucionar problemas”, concluye Spaziani.

Todos los detalles del maratón, reglamento y fechas, puedes acceder aquí (maratona.dev/es).