Hoy se realiza TEST 2018

El evento para hablar de Tecnología, Transformación Digital, Innovación e Inteligencia Artificial de la mano de ARUS y Wetscon Comstor.

¿Qué necesitan los líderes de negocios para promover la transformación digital en sus organizaciones?, ¿qué oportunidades tecnológicas pueden impulsar el desarrollo de las compañías? Estas y otras preguntas serán respondidas por expertos nacionales e internacionales, este 24 de octubre en TEST, un evento empresarial sobre tendencias tecnológicas.

Este evento ofrecerá a los líderes empresariales del país información clave sobre las oportunidades digitales que están impactando la toma de decisiones de las organizaciones y consumidores en el mundo.

Charlas, conferencias y paneles bajo los pilares temáticos de tecnología, experiencia, servicio y tendencias, mostrarán qué avances marcan la dinámica actual de los negocios, el mercado y la economía digital.

En su primera versión, TEST abordará temas como el desafío de la seguridad en la transformación digital, la hyper-automatización con RPA e Inteligencia Artificial, la transformación de los espacios de trabajo hacia la colaboración, ciberseguridad en las empresas, revolución industrial 3D, innovación y cloud.

Además, contará con la participación, entre otros, de César Navarrete, director of Carrier Engineering Latin America de Fortinet; Chet Chamber, Global Chief Evangelist Officer de UiPath; Daniel Saldarriaga, Enterprise Account manager de AWS Colombia; Mateo Figueroa, Managing Director de HP Inc; Carlos Neva, ingeniero de soluciones sénior de VMware, y Daniel Yuste, VP & Global Advisor de la aceleradora global The Venture City.

Para María Claudia Rey Castillo, gerente general de ARUS, eventos como TEST son necesarios para dinamizar el trabajo, las relaciones y el conocimiento que las empresas tienen sobre la tecnología y cómo a través de esta pueden alcanzar de manera más efectiva y oportuna sus objetivos de negocio. “La tecnología se ha convertido hoy en día en una herramienta que ha cambiado la manera de hacer las cosas y ha abierto un escenario de posibilidades para desarrollar nuevos procesos, ideas y potenciar la competitividad empresarial”.

TEST consolida en un solo espacio el conocimiento clave que todo líder de negocio, afectado por la velocidad del mundo actual, tiene que saber para responder ágilmente a las expectativas de sus clientes y consumidores, cada vez más empoderados por las tecnologías de la información.

Este será un gran escenario para el networking, el fomento de la innovación y el análisis de las oportunidades que tiene Colombia en esta llamada Cuarta Revolución Industrial, que va en crecimiento y ha permeado distintos sectores de la economía nacional como la infraestructura, salud, comercio, industria o servicios.

TEST 2018 cuenta con el apoyo de aliados tecnológicos como Fortinet, Cisco, HPE, Aruba, Microsoft, VMWare y Amazon Web Service.