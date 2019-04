Herramienta para la protección de sus documentos

¿Alguna vez ha desparecido un documento de la impresora? o quizas ¿volvió a aparecer algunas horas después?

Por: Cheryl Otstott,

Social Media Project Manager – Forums and At Your Service Blog

La pérdida de un trabajo impreso puede ser frustrante, pero también puede representar un riesgo para la seguridad si el documento que imprimió contiene información confidencial o privada. Usted puede mantener los datos seguros enviando el documento a su impresora Xerox , pero no imprimirlo hasta que esté junto a ella para recogerlo. Es aquí donde la función de impresión segura entra en juego.

La impresión segura le permite asignar una contraseña/PIN (número de identificación personal) al documento enviado a la impresora. Este no se imprimirá hasta que usted esté cerca y libere el documento para impresión mediante la contraseña/PIN asignado. La función de impresión segura se activa en el controlador cuando envía el trabajo a imprimir.

Esta es una manera de proteger los documentos que contengan información sensible, como el número de tarjeta de crédito, cuenta bancaria, contraseñas, entre otros. Los trabajos con información confidencial, información médica o simplemente su dirección de domicilio también se benefician de usar la función de impresión segura para mantener esta información lejos de las manos equivocadas.

Además, evitará que las miradas indiscretas lean sus documentos en la bandeja de salida, gracias a que esta función también previene que su documento caiga en las manos de alguien más ya que usted estará allí cuando se imprima. Así puede enviar varios documentos a la impresora y estos no se imprimirán hasta que usted esté junto a ella para liberarlos con su contraseña/PIN.