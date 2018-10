Ganadores investigadores “Medellín investiga”

En ceremonia presidida por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga fueron entregados 14 reconocimientos “Medellín Investiga” a investigadores y estudiantes universitarios quienes han aportado significativamente, a través de su conocimiento, a la solución de problemáticas en la ciudad y el país.

Los galardones exaltan la dedicación, el compromiso y la pasión de estos investigadores. Además, resaltan el conocimiento y sirven de inspiración para que las futuras generaciones encuentren en la ciencia el camino para la transformación de sus vidas y de su entorno.

Medellín Investiga es un programa de la Agencia de Educación Superior –Sapiencia y fue creado con el propósito de fomentar e incentivar la investigación en estudiantes de educación superior e investigadores y así propiciar una cultura que valore y gestione el conocimiento a través de la generación de espacios de apropiación y divulgación de la ciencia.

Los ganadores son:

Categoría 1 Distinción Alcaldía de Medellín a una vida dedicada a la investigación

Román Eduardo Castañeda Sepúlveda (Universidad Nacional de Colombia-sede Medellín).

Premio: Distinción otorgada por la Alcaldía de Medellín.

Categoría 2 Investigación de mayor impacto 2017 -2018

Premio: $25.000.000.

Investigación 1: Celdas Solares Nanoestructuradas: Desarrollo y Aplicación de las Tecnologías en Escuelas de Zonas no Interconectadas o de Intermitencia Energética del Departamento de Antioquia.

Investigador principal: Franklin Jaramillo Isaza.

Grupo de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT) Naturales – Universidad de Antioquia.

Investigación 2: INMUNOTROPIC®- Inmunoblots para el diagnóstico de enfermedades tropicales.

Investigador principal: Miryan Margot Sánchez Jiménez.

Grupo de Investigación Medicina Tropical – Instituto Colombiano de Medicina Tropical- Universidad CES. ICMT-CES.

Categoría 3 Estudiantes de pregrado destacados por su vinculación a la investigación

Premio: $10.000.000.

Andrés Felipe Izquierdo Cartagena

Universidad de Antioquia – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Proyecto: Radiative transfer modelling of W33A MM1: 3D structure and dynamics of a complex massive star forming region.

Cristian Andrés Restrepo Ocampo

Institución Universitaria Pascual Bravo – Facultad de Ciencias

Proyecto: Diseño electrónico de control bucal para controlar prototipo de una silla de ruedas.

Deivid Johan Botina Monsalve

Instituto Tecnológico Metropolitano ITM – Facultad de Ingenierías

Proyecto: Desarrollo y evaluación de un sistema portátil no invasivo basado en imágenes multiespectrales para el diagnóstico y seguimiento de tratamiento de úlceras cutáneas causadas por Leishmaniasis.

Daniel Gallego González

Universidad Pontificia Bolivariana – Facultad de Medicina

Proyecto: Aplicación de la Escala de Cervantes en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas trabajadoras de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín – Colombia, 2015.

Laura Isabel Jaramillo Jaramillo

Universidad Pontificia Bolivariana – Facultad de Medicina

Proyecto: Prevalencia de trombosis asociada a catéter venoso central en neonatos de tres instituciones de alto nivel de complejidad en Medellín.

Santiago Restrepo Castillo

Universidad EIA – Facultad de Ingeniería

Proyecto: Ultra Coarse-Grained Models Grant Rapid Estimates of the Ranges of Low Frequency Spectra of Viral Capsids (Modelo biofísico para la estimación de las frecuencias naturales de una cápside viral).

Santiago Quintero Suárez

Universidad EAFIT- Facultad de Ciencias Políticas

Proyecto: Acompañamiento al diseño e implementación del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (PISCC Metropol).

Susana Ramírez Restrepo

Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín- Facultad de Ciencias

Proyecto: Mecanismo semi-detallado del craqueo catalítico de VGO.

Viviana Mazón Zuleta

Universidad de Antioquia- Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Proyecto: La incidencia de la biblioteca en las desigualdades sociales: El caso del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Medellín a partir del Acuerdo 079 de 2010.

Tomás Urrego Callejas

Universidad de Antioquia- Facultad de Medicina

Proyecto: Valor diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores en orina de pacientes con lupus eritematoso sistémico

Adicionalmente, la Alcaldía de Medellín y la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI, seccional Antioquia, entregaron a la compañía ALIMENTOS SECOS – ALSEC S.A. la distinción I+D empresarial, por su contribución, a través de la investigación y el desarrollo tecnológico, a la solución de problemáticas y brechas tecnológicas. Aparte de la distinción, la compañía recibió un reconocimiento por un monto de $20.000.000.