Game of Thrones también conquistó Spotify

Después de casi dos años de espera, la popular serie Game of Thrones dio inicio a su octava y última temporada, rompiendo records en todo el mundo. Tan solo en Estados Unidos, 17,4 millones de personas vieron el capítulo de estreno convirtiéndola en el debut de temporada más visto en toda la serie.

Por: Sergio A. Peña

Los fans de esta producción de HBO, no solo se hicieron notar con la cantidad de vistas, también lo convirtieron en el episodio del que más se ha hablado en la historia de Twitter, siendo trending topic global antes, durante y después de la emisión. Se estima que más de cinco millones de tweets fueron hechos antes del estreno y se alcanzó un total de 11 millones de tweets durante y después de él.

Pero ¿por qué Game of Thrones se ha convertido en una serie tan popular y exitosa? Para la BBC existen cinco razones principales:

Es una serie pensada para atraer a todo tipo de público

Tiene guiones trepidantes y llenos de giros inesperados

Contiene grandes dosis de sexo y violencia

La calidad de su producción

El impacto causado en redes sociales

Sin duda, uno de los aspectos más notorios ha sido la producción audiovisual de la serie. Y es que posee un nivel de detalle que simplemente ningún otro show o programa de televisión logra tener hoy en día. Aaron Couch, redactor de la revista The Hollywood Reporter, asegura que la serie no tiene comparación pues cuenta con un presupuesto de seis millones de dólares por episodio, lo que la hace prácticamente una producción de cine traída a la pantalla chica.

De hecho, Michele Block, supervisora de Previsualización de Game of Thrones estuvo presente en Colombia 4.0 y reveló los secretos para lograr esta producción, mira lo que dijo aquí.

Además de su impacto visual, otra cosa que enganchó a sus seguidores fue la banda sonora, contando casi con una pista diferente para cada situación y para cada personaje. Este fenómeno musical llamó tanto la atención, que Spotify se puso a la tarea de investigar cuántas playlist relacionadas con ‘Game of Thrones’ han sido creadas en su plataforma. Desde el 1 de enero de 2016, todas las bandas sonoras y playlists relacionadas con la serie, han alcanzado más de 380 millones de streams y más de 250.000 usuarios han creado sus propias temáticas, algunas basadas en los personajes.

Para el estreno de la 8ª temporada, Spotify presentó una actualización de la playlist “Game of Thrones: The End Is Coming” (anteriormente llamada “Songs of Ice and Fire“), una colaboración entre los creadores de la serie, David Benioff, DB Weiss y Spotify.

“Estábamos buscando canciones que nos hicieran sentir de la misma manera en que nos hizo sentir el show”, dijeron Benioff y Weiss a For The Record.

Si usted es amante de la serie y de su música, a continuación algunas canciones oficiales con más reproducciones en Colombia:

Winter Has Come

My Watch Has Ended

