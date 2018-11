Fuerza de trabajo híbrida: humanos y robots trabajan en conjunto

Con el auge de la inteligencia artificial, la programación algorítmica y las máquinas de aprendizaje, surgen la automatización robótica de procesos (RPA) y los robots de software (asistentes virtuales digitales – bots-) para ayudar a las empresas en las tareas repetitivas y así darle un rol de mayor conocimiento y valor a los empleados.

De esta forma, se ingresa a una nueva era de la “fuerza de trabajo híbrida”, donde los trabajadores digitales (bots) están asumiendo cada vez más funciones empresariales exigentes, repetitivas y de un alto volumen de funciones comerciales, para permitir a los trabajadores humanos centrarse en las actividades que requieren cognición humana.

En este sentido, Automation Anywhere busca elevar la fuerza laboral humana y, para ello, anunció la disponibilidad de un Bot Store, el primer mercado en línea del mundo para bots de software plug-and-play listos para usar y que aceleran la automatización de procesos comerciales.

“A nivel mundial, las empresas están automatizando rápidamente los procesos repetitivos, para reducir los costos y para incrementar el rendimiento y la velocidad de las operaciones. En ese contexto, RPA se está convirtiendo en una herramienta clave”, dijo Philip Carnelley, director de Investigación de IDC. “Automation Anywhere Bot Store marca el comienzo de un nuevo enfoque innovador para la automatización de procesos robóticos, que permite a las organizaciones desplegar y movilizar robots en una pequeña fracción del tiempo que lleva construirlos desde cero”.

Automation Anywhere Bot Store tiene robots preconstruidos de Automation Anywhere y contará con bots de los socios estratégicos.

“Automation Anywhere Bot Store permite a las organizaciones escalar su fuerza de trabajo digital más rápido, lo que mejora la productividad de los trabajadores humanos y les permite enfocarse en iniciativas más centradas en el ser humano”, dijo Mihir Shukla, CEO y cofundador de Automation Anywhere. “Nuestros bots certificados y listos para usar, incorporan las mejores prácticas de la industria y permiten a las organizaciones reducir los tiempos de implementación, reducir los costos operativos y amplificar el ROI de las iniciativas de RPA en más del 50%”.

Los bots en Automation Anywhere Bot Store se ejecutan en la plataforma Automation Anywhere Enterprise y se pueden unir como bloques LEGO para automatizar procesos empresariales complejos como cumplimiento de pedidos, procesamiento de hipotecas, administración de logística, auditoría de cumplimiento y predicción de abandono del cliente. Por ejemplo, en minutos, un gerente de operaciones de ventas puede interconectar un bot que consulta a la fuerza de ventas por las cuentas de más altos ingresos y alimenta la lista de cuentas para un bot que consulta a Zendesk por cualquier boleto que haya tenido un problema reciente. Los boletos se pueden enviar a un motor cognitivo para analizar el sentimiento y evaluar el riesgo de abandono para priorizar la acción y mitigarla.

Los usuarios de Bot Store pueden descubrir nuevos bots con facilidad utilizando filtros para atributos como tipo de proceso, integración de aplicaciones y capacidades cognitivas, así como recomendaciones inteligentes para bots relacionados.

“En los pocos meses desde su lanzamiento, hemos visto un enorme crecimiento en la cantidad de bots, usuarios activos, descargas de bots y la diversidad de procesos comerciales, aplicaciones, integraciones tecnológicas y capacidades cognitivas respaldadas por los bots que aparecen en la Bot Store”, comentó Mukund Srigopal, director de Marketing del Marketplace de Automation Anywhere.

Ante este interés de usuarios, desde pymes hasta grandes corporaciones, Mukund Srigopal resume cinco pasos para ayudar a las empresas a ingresar en esta era a través del uso de las aplicaciones que están en el market place:

Primero lo primero – Conozca quién puede usar la Bot Store

Si bien cualquiera puede acceder, navegar y buscar en la Bot Store con un navegador web estándar, necesitará una cuenta de usuario de Bot Store para solicitar y descargar bots. Solo los clientes y socios de Automation Anywhere pueden crear cuentas de usuario de la Bot Store. Antes de crear su cuenta de Bot Store, asegúrese de tener una cuenta de soporte de Automation Anywhere Zendesk (para clientes) o de registrarse en nuestro portal de socios (para socios).

Cree su cuenta de la Bot Store

Para crear su cuenta de usuario Bot Store, vaya a la siguiente URL, complete el formulario básico, acepte los términos y condiciones, y haga clic en el botón ‘Registrarse’. Su registro debe procesarse instantáneamente * y debe estar listo para acelerar sus iniciativas de RPA.

https://botstore.automationanywhere.com/my-account/?action=register

* Nota: Si no tiene una cuenta de soporte de Automation Anywhere Zendesk y no está registrado en nuestro portal de socios, recibirá un mensaje de error al intentar crear su cuenta de Bot Store.

Encuentre los bots para su proyecto de automatización

Use el cuadro de búsqueda en la parte superior de cada página de la Bot Store para encontrar los bots más relevantes teniendo en cuenta sus necesidades de automatización. La función de búsqueda coincide con el título, la descripción, el propietario y otros atributos del bot.

También puede enfocar la búsqueda seleccionando los filtros de procesos de negocios, aplicaciones y categorías ubicados en el panel de navegación izquierdo en la página de inicio de Tienda Bot. Aplicar un filtro lo llevará a una página con una lista de bots que mejor se ajuste a los criterios.

Todos los bots listados son ofrecidos sin costo

Todos los bots listados en la Bot Store no tienen ningún costo.

Descarga o solicita los bots que necesita

Si bien muchos bots en Bot Store se pueden descargar de manera instantánea, otros no. Todos los bots de Automation Anywhere y muchos bots listados por nuestros socios se pueden descargar al instante. Cuando solicite un bot descargable, recibirá un correo electrónico que contiene un enlace de descarga para el bot poco después. Cuando solicite un bot no descargable listado por uno de nuestros socios, enviaremos la solicitud al socio para el cumplimiento de la descarga.

Una fuerza de trabajo digital aumenta significativamente la productividad e introduce eficiencias notables que impactan tanto en el crecimiento del negocio como en la rentabilidad.

Automation Anywhere ofrece una plataforma que posee los tres pilares que definen la fuerza laboral digital inteligente: Robotic Process Automation + Artificial Intelligence + Analítica de la fuerza laboral digital (RPA + AI + Analytics).

Automation Anywhere tiene presencia en Colombia y construye actualmente, en conjunto con Partners y socios de negocios, el ecosistema que requiere el mercado, consultores y clientes, ofreciendo entrenamiento certificado, soporte local, documentación y próximamente el producto en idioma español, para que las organizaciones puedan para emprender su jornada de RPA y adoptar las nuevas tecnologías para la robótica de sus procesos.

SDWF – Smart Digital WorkForce es el Representante Nacional para Colombia, Ecuador y Panamá de Automation Anywhere Inc.