Foro Regional “Impacto de la economía digital en los negocios”

Miércoles 24 de abril – 12 m – 2:3pm (Almuerzo)

Barranquilla – Hotel Hilton Garden Inn

El Foro de Líderes de TI reúne a ejecutivos de diferentes industrias con el objetivo de presentar y discutir las tendencias y el estado del desarrollo de las TIC en el país.

En esta oportunidad, el foro será sobre el “Impacto de la economía digital en los negocios”, producto de la transformación digital, nacida de la computación y, especialmente, del auge de las telecomunicaciones gracias a Internet, que según Don Tappscot, nos ha abocado a un cambio en los paradigmas económicos.

El tema no es si nos montamos o no en esta tendencia, sino cómo hacerlo de la mejor forma posible para no aumentar la brecha que nos separa de las economías en desarrollo.

Durante el foro esperamos discutir acerca de la diferencia entre la transformación digital y la economía digital, y cómo se materializa la economía digital en las empresas.

Para ello, contaremos con los conferencistas:

– IDC – Carlos Villate, gerente general, quien hablará sobre el panorama global de la transformación digital y su impacto en las empresas así como el estado de madurez de algunas industrias.

– MinTic – Jehudi Castro Sierra, viceministro de Economía Digital, quien expondrá los planes del gobierno en modernización del sector, el impulso de la economía digital y los retos para la digitalización de las empresas en las regiones.

Foro abierto a empresarios, sector público y academia, previa inscripción en la página web.