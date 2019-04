Finsocial y Sempli, avanzan para ser “Endeavor”

En el primer Panel Local del año, Finsocial, S4N, Sempli y Alkanza presentaron sus modelos de negocio ante seis panelistas con el propósito de avanzar en el proceso de convertirse Emprendedores Endeavor. De estas cuatro compañías que se presentaron en el panel, Finsocial y Sempli pasaron a la siguiente etapa y están un paso más cerca de ingresar a nuestra Red.

Estos emprendedores tienen la capacidad de convertir sus negocios en Empresas de Alto Impacto. Una de las seis etapas de este proceso es el Panel Local de Selección, el cual tiene como objetivo elegir a los emprendedores en Colombia que cumplen con los criterios necesarios para ir al Panel Internacional de Selección (la última instancia del proceso y en donde se podrán convertir en Emprendedores Endeavor).

Finsocial

Según el informe de inclusión financiera de 2017 de la Superintendencia de Finanzas y Banca de las Oportunidades, la proporción de la población adulta en Colombia que no está bancarizada ha disminuido; sin embargo, en las áreas rurales y áreas rurales dispersas, la población sin acceso a servicios financieros alcanza el 34,9%y 45,3% respectivamente.

Santiago Botero en el 2012 se percató de esta problemática y decidió fundar Finsocial, emprendimiento que combate estas cifras ofreciendo soluciones financieras a la población sin servicios financieros a través de créditos de consumo por descuento de nómina.

Santiago explica: “Creo mucho en la filosofía de Endeavor porque al convertirnos en Emprendedores Endeavor ayudamos a otros emprendedores a crecer. Es una responsabilidad muy grande pero es algo que me nace hacer, siempre he querido ayudar a la personas y qué mejor forma de hacerlo que retribuyendo lo que yo mismo he aprendido en el camino del emprendimiento”.

Sempli

En el 2017 Felipe Llano y Esteban Velasco se dieron cuenta que las pequeñas y medianas empresas (PYME) se han convertido en el motor económico del mundo y Colombia no es excepción.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), las PYME generan el 80,8% del empleo del país. Sin embargo, la mayor parte del acceso a capital en el país se asigna a las grandes empresas, lo que deja a las pequeñas empresas con escaso financiamiento.

Sempli es la plataforma que nació para abordar este problema, a través de préstamos en línea se ha convertido en el emprendimiento que las PYMES buscan para obtener accesos a capital.

“Sentarse con cerca de 8 Mentores Endeavor nos ha ayudado a hacernos preguntas más inteligentes y adecuadas para tener mayor claridad acerca de nuestros futuros retos estratégicos. Ese nivel de retroalimentación de los Mentores es muy enriquecedor y necesario para el proceso de crear empresa”, explicó Esteban Velasco, cofundador de Sempli.

Después de haber sido evaluadas y elegidas para continuar en el proceso de ingresar a la Red, Sempli y Finsocial se enfrentan a un nuevo reto: el Panel internacional de Selección (ISP). En esta última fase se encontrarán con todas las empresas que, desde todas las oficinas de Endeavor en el mundo, se preparan para convertirse en Emprendedores Endeavor.