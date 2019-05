Falcon, a la conquista del espacio

No ha pasado más de un mes desde que el cohete Falcon Heavy hizo su primer misión comercial y puso un satélite de telecomunicaciones en órbita. Se trata de Arasbat-6A, que, además de ser un proyecto completamente financiado por una compañía privada, también dio paso a lo que podría ser el avance más significativo para la empresa aeroespacial SpaceX.

Por: Sergio A. Peña

El cohete Falcon Heavy fue lanzado al espacio con la misión de poner en órbita un satélite perteneciente a la compañía de Arabia Saudita, ArabSat, con el fin de mejorar las telecomunicaciones del norte de Europa, el sur de África y Asia Central.

Además de haber completado la misión, que inició el pasado 12 de abril, el Falcon Heavy se ha convertido en el primer proyecto que logra aterrizar, en perfectas condiciones, los dos propulsores y el núcleo central con los que llevó el cohete al espacio. Según el comunicado oficial de SpaceX “Los dos impulsores laterales de Falcon Heavy intentarían aterrizar en las Zonas de Aterrizaje 1 y 2 de SpaceX (LZ-1 y LZ-2) en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida. El núcleo central de Falcon Heavy intentaría aterrizar en la nave no tripulada «Off course I still love you», que estará estacionada en el Océano Atlántico”.





Mira el video del lanzamiento y aterrizaje aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=HVqWEoyiaBA

Con esta misión, según el Índice de Objetos Lanzados al Espacio Exterior, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (en inglés, UNOOSA), ya hay 4.921 satélites orbitando en la actualidad. Pero 2.600 de ellos no se encuentran funcionando.

«Hay cerca de 2.600 satélites que ya no funcionan pero siguen en órbita, y un total de aproximadamente 17.000 ‘objetos’ en el espacio», explica David Barnhart, director del Centro de Investigación de Ingeniería Espacial de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, Estados Unidos.

El próximo lanzamiento de Falcon Heavy está planeado para junio, con una misión multi-satélite para el Programa de Pruebas Espaciales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.