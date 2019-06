Facebook y su billetera digital

Calibra es la nueva subsidiaria de Facebook que proveerá servicios financieros para que las personas puedan acceder y usar Libra, una nueva moneda global basada en tecnología de blockchain.

El primer producto que lanzará Calibra será una cartera digital que estará disponible en Messenger, WhatsApp y también como aplicación independiente, en 2020.

Según la compañía, “muchas personas alrededor del mundo siguen sin tener acceso a servicios financieros básicos: casi la mitad de los adultos no tienen una cuenta bancaria activa, una realidad que es más crítica en los países en desarrollo y que empeora aún más en el caso de las mujeres. El costo de esa exclusión es alto: aproximadamente el 70% de las pequeñas empresas en los países en desarrollo carecen de acceso al crédito y los migrantes pierden 25.000 millones de dólares anuales por costos asociados a las remesas. Este es el desafío que esperamos poder enfrentar con Calibra, una billetera digital que podrás usar para ahorrar, enviar y gastar en Libra”.

Calibra permitirá transferir la moneda Libra prácticamente a cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, tan fácil y en forma tan instantánea como cuando envía un mensaje de texto, y a un costo bajo, o sin ningún costo. “En el futuro, esperamos ofrecer servicios adicionales tanto para personas como para empresas, que permitirán pagar facturas con solo presionar un botón, comprar una taza de café escaneando un código o viajar en transporte público local sin necesidad de llevar efectivo o un pase para el metro”, explica en un comunicado.

Calibra contará con protecciones para mantener el dinero y la información seguras. “Utilizaremos los mismos procesos antifraude y de verificación que emplean los bancos y las tarjetas de crédito, y contaremos con sistemas automatizados que supervisarán tu actividad de manera proactiva para detectar y prevenir comportamientos fraudulentos. También ofreceremos asistencia al cliente en tiempo real para ayudar en caso de que alguien pierda su teléfono o contraseña. Si alguien accede a una cuenta en forma indebida, y como consecuencia pierde parte de su tenencia en Libra, será reembolsado”.

Calibra no compartirá información de cuentas o datos financieros con Facebook Inc. o cualquier otro tercero sin el consentimiento del cliente. La información de las cuentas y los datos financieros de los clientes de Calibra no se utilizarán para mejorar la segmentación de anuncios publicitarios en la familia de productos de Facebook Inc. “Los casos limitados en los que esa información podría ser compartida responderán a cuestiones de seguridad de las personas, al cumplimiento de la ley y a la necesidad de proporcionar funcionalidad básica a quienes usen Calibra. Calibra utilizará los datos de Facebook Inc. para cumplir con la ley, proteger las cuentas de sus clientes, mitigar el riesgo y evitar cualquier actividad delincuencial”, explica la compañía.