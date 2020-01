Este fin de semana, competencia Final de FIRST LEGO

40 equipos de colegios y clubes de robótica del país participarán este fin de semana en la final de la Competencia Nacional FIRST Colombia en Bogotá, la competencia de experiencias STEM con robótica que busca transformar el capital humano en Ciencia, Tecnología e innovación en Colombia.

El propósito de esta competencia es desarrollar en niños y jóvenes desde los nueve hasta los dieciséis años sus habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el ánimo de resolver problemáticas reales a través de la diversión que brinda el “Desafío del Robot”

Los ganadores de esta competencia obtendrán un cupo para representar a Colombia en las competencias más destacadas de robótica infantil y juvenil a nivel mundial realizadas por la organización FIRST.

Nuevamente UNIMINUTO, a través de su Parque Científico de Innovación Social, organiza para Colombia esta competencia de alto rendimiento en robótica para que por medio del aprendizaje los niños sean agentes de cambio y transformación en sus comunidades.

En la final nacional del FIRST Colombia, de la presente edición se contará con dos categorías: FIRST LEGO League Jr. para niños entre 6 a 9 años, y FIRST LEGO League para niños y jóvenes entre 9 a 16 años.

La final nacional que se realizará en Bogotá, en el Cubo de Colsubsidio; este escenario acogerá a 1.200 personas entre participantes, acompañantes, colaboradores, visitantes e invitados especiales.

La edición 2019 – 2020 del FIRST Colombia contó con la participación de 146 equipos de los departamentos de: Antioquia, Cundinamarca, Guajira, Santander, Valle y la ciudad de Bogotá quienes compitieron por un cupo para la final de la competencia.

Esta temporada es patrocinada por STAR WARS Force for Change! y el reto para el desarrollo de las pruebas se inspira en las ciudades del futuro «Smart Cities».

Durante esta edición estará presente Pedro Alejandro Yang OLY, quien es el Partner Manager para la competencia FIRST Lego League, en el Reino Unido, España, Finlandia, Latinoamérica y la región del Caribe.

FIRST, fue fundada en 1989 para despertar el interés y la participación de los jóvenes en la ciencia y la tecnología. FIRST es más que robots. Las estudiantes que participan en la organización se estimulan a continuar su formación en campos relacionados con STEM, los inspiran para convertirse en líderes e innovadores, y mejorar sus habilidades para el S. XXI.