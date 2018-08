Esta semana, Expocamacol

Desde el miércoles 22 y hasta el sábado 25 de agosto, Plaza Mayor Medellín será la sede de la vigesimotercera edición de EXPOCAMACOL 2018, la feria de la industria de la construcción en América Latina.

La Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL destacó que EXPOCAMACOL se consolida como el epicentro de los negocios de la industria de la construcción en América Latina. Se proyectan más de USD250 millones, como resultado de los negocios que se concretarán durante los cuatro días de Feria.

Por más de cuarenta años, se ha diferenciado por reunir las empresas más reconocidas y de trayectoria de la cadena de valor de la construcción en el continente americano. Para esta edición serán más de 400 compañías provenientes de 20 países, incluido Colombia, entre los que se encuentran: Alemania, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Brasil, Portugal, España, entre otros.

Para esta edición, EXPOCAMACOL 2018 contará con más de 24.000 metros cuadrados de exhibición comercial, compuestos por 11 pabellones de Plaza Mayor Medellín. Los asistentes encontrarán en la Feria productos e insumos para la construcción, de más de 400 empresas expositoras de 20 países. Durante los cuatro días se presentarán: prefabricados de concreto, estructuras metálicas, pinturas, impermeabilizantes, mobiliario, pisos, piscinas, parques infantiles, maquinaria pesada, ascensores, entre otros.

Alemania será el país invitado a EXPOCAMACOL 2018, el cual se ha caracterizado por su trayectoria, innovación y liderazgo en la industria de la construcción en el mundo. 16 empresas de este país estarán presentes en la muestra comercial, y además tendrán conferencias en el componente académico de la Feria.

Los empresarios de la industria de la construcción de todo el continente se podrán actualizar y capacitar durante los 4 días de Feria. La agenda de conferencistas iniciará el martes 21 de agosto, día de inauguración de la feria, con el seminario internacional de apertura “Cambio Tecnológico y Productividad del sector de la Construcción”. El miércoles, jueves y viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. se realizarán otros eventos académicos, enmarcados en el Encuentro Técnico de la Construcción, el cual contará con la participación de más de 40 conferencistas. De manera simultánea, los expositores tendrán la oportunidad de realizar más de 150 conferencias y demostraciones para lanzar sus productos o innovaciones desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Los ejes temáticos del Encuentro Técnico de la Construcción 2018 serán: la construcción sostenible, innovación, los reglamentos técnicos y actualidad normativa, las buenas prácticas en construcción, estructuras y sismo resistencia y prefabricados.

Como complemento a las conferencias y espacios de actualización para los diseñadores, constructores, interventores, supervisores técnicos, profesores, estudiantes, funcionarios públicos y profesionales del sector, realizarán visitas técnicas desde el miércoles 22, hasta el sábado 25 de agosto a:

Centro de innovación Conconcreto Universidad EIA.

Túnel de Oriente- Centro de innovación Argos – EAFIT.

Proyecto de edificación sostenible: Verde vivo.

Planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR Bello.

La Vitrina de la Innovación será uno de los espacios destacados de la Feria. Estará ubicado en el hall de Convenciones, (frente al stand de Camacol). Serán 89 productos y servicios de 65 empresas que aportan significativamente al sector de la construcción. Los empresarios tendrán la oportunidad de presenciar estas innovaciones e identificar cómo pueden generar valor dentro de sus compañías y optimizar sus procesos.

Los visitantes tendrán acceso a toda la información de la feria, a través de su app web EXPOCAMACOL. La información de cada uno de los stands, la agenda académica, sus principales novedades, los planos del recinto ferial, entre otros, podrán consultarse a tan sólo un clic. Adicionalmente, los asistentes a la feria podrán guiarse y asesorarse en el recinto ferial, por medio de pantallas interactivas, que facilitarán el recorrido y optimizarán el tiempo de los visitantes.

App web: app.expocamacol.com