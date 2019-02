En el día sin carro, la opción es el teletrabajo

Según cifras del “Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas”, realizado en 2018 para MinTIC por Colombia Digital y el Centro Nacional de Consultoría, Bogotá se consolida como la ciudad con mayor número de teletrabajadores con 63.995 personas que laboran bajo esta modalidad.

Ante ello, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) invitó a las organizaciones públicas y privadas para seguir promoviendo el teletrabajo, este 7 de febrero, cuando se celebra una nueva edición de la jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá.

Esta modalidad permite cumplir con las responsabilidades laborales fuera del lugar habitual de trabajo, haciendo uso de la tecnología, lo cual aumenta la productividad y se reducen costos tanto para las empresas como para los trabajadores, quienes además mejoran su calidad de vida.

El Día sin carro y sin moto es una iniciativa que busca mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los índices de contaminación. En este sentido, el teletrabajo es una alternativa para aportar en la construcción de una ciudad más sostenible.

¿Qué tomar en cuenta al momento de implementar el teletrabajo?

De acuerdo con Perfomia, es importante tener presente que a todos los cargos no aplica el teletrabajo, ya que algunos requieren indispensablemente la presencia del trabajador en la oficina para entregar los resultados esperados. En este sentido este es el factor principal a evaluar al momento de pensar en implementar esta modalidad en la empresa.

Por otro lado, para el éxito de la implementación de esta modalidad, el manejo de los indicadores de gestión para cada empleado es fundamental. Esto le permitirá a la empresa saber si realmente la persona está haciendo su trabajo, y está generando los resultados esperados, ya que de esto depende la rentabilidad y el crecimiento de la empresa.

Otro factor esencial a tomar en cuenta al momento de implementar el teletrabajo en una organización, es establecer la reglas y normativas de forma clara y precisa, y que tanto el empleador como el empleado manejen la misma información y estén de acuerdo, en cuanto a la forma, los horarios y los resultados que se esperan.

Ventajas y desventajas del teletrabajo

Las empresas cuando tienen personal que hace sus actividades a través de teletrabajo ahorran en pasivos laborales tales como servicios, disposición de espacios donde el empleado debería hacer sus funciones, entre otros. Por otro lado, el trabajador ahorra tiempo y recursos en traslados, organiza su tiempo y solo asiste a la empresa en casos absolutamente necesarios.

Una desventaja bastante importante es que el grupo de trabajo limita su comunicación, ya que tiene menos espacios para compartir ideas, que pueden ser de gran valor para la empresa. Esta modalidad no es aplicable para todo tipo de organizaciones.

Para el éxito de la implementación de esta modalidad es necesaria una disciplina y una responsabilidad muy estricta por parte de los trabajadores, ya que no tienen supervisión constante al momento de desarrollar sus labores.

“Si usted quiere implementar el teletrabajo en su empresa puede hacer un programa piloto, y aclare a sus empleados que, si no funciona deben trabajar presencialmente de nuevo; ya que la dinámica de cada empresa es distinta, y lo que funciona para algunas no necesariamente funciona para otras. Lo más importante es que no baje el nivel de exigencia y que la productividad del equipo no sea sacrificada”, finalizó el director de Performia Colombia Jairo Pinilla.

Si la empresa aún no implementa el Teletrabajo, cuéntele a su jefe que el Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo los pueden asesorar sin costo alguno, para que puedan implementarlo y aprovechar sus múltiples beneficios.