En CES 2019: siete Startups destacadas como innovadoras del cambio climático

Se dieron a conocer los nombres de los ganadores del segundo concurso CES Eureka Park Innovadores del Cambio Climático, que reconoce las innovaciones emergentes que ayudan a mejorar el medio ambiente y las vidas de los consumidores.

“La innovación tecnológica es un componente crítico del esfuerzo global para combatir el cambio climático,” comentó Walter Alcorn, vicepresidente de Asuntos Ambientales y Sostenibilidad de la Industria de CTA. “Estos innovadores representan el liderazgo y compromiso de la industria de tecnología para reducir nuestro impacto en el medio ambiente disminuyendo las emisiones de carbono. Nuestra industria ya está fabricando productos más seguros y eficientes, y los galardonados este año plasman cómo la próxima generación de tecnología innovadora – desde cocinar y jardinería hasta calefacción y alumbrado – pueden proporcionar beneficios duraderos que protejan nuestro planeta para las generaciones futuras.”

Galardonados de Eureka Park

Blue Whale Company . Spy Can Compacta es la primera válvula SMS autónoma que detecta fugas y consumo excesivo en tuberías y envía alertas en tiempo real. Expone en stand #50415 en hotel Sands, Pasillo G.

Connected Garden . Archibald es un jardinero personal digital con un “Super Sensor” que selecciona plantas para lugares precisos tales como un jardín, terraza o balcón y guía a los consumidores vía una aplicación para dispositivos inteligentes. Expone en stand #50215 en hotel Sands, Pasillo G.

GoSun. GoSun Fusion es una estufa solar que usa un tubo aspirador altamente eficiente y un sistema PV que permite cocinar de día y de noche usando al sol como combustible. Expone en stand #52950 en hotel Sands, Pasillo G.

Heatwork . Calentador de Agua Modelo 3 es el primero en su tipo en usar electrodos de grafito y controles electrónicos avanzados para calentar agua, haciéndolo 99% más eficiente en ahorro de energía. Expone en stand #50322 en hotel Sands, Pasillo G.

LUMI’IN . FLEX es la primera luz solar, conectada LED de calle que se adapta a cualquier poste de luz, proporcionando una alternativa más barata de usar y más limpia contra la clásica iluminación en red. Expone en stand #50215 en hotel Sands, Pasillo G.

NanoScent es un detector en tiempo real que percibe, monitorea, alerta y detecta rastros de compuestos orgánicos volátiles específicos (VOCs, por sus siglas en inglés) en el aire. Expone en stand #51701 en hotel Sands, Pasillo G.

SmartEmbed . Eddo.drop es una tecnología dedicada a la preservación de agua y energía en hogares a través de una solución IoT (Internet de las Cosas) que controla la duración de las duchas. Expone en stand #50215 en hotel Sands, Pasillo G.

El programa de premios a Innovadores del Cambio Climático de Eureka Park de CES se enfoca a expositores en Eureka Park que hacen apuestas audaces en la capacidad de la tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en caso de implementarse o adoptarse. Un comité de expertos de la industria seleccionado por CTA, la comunidad NGO y miembros de la Academia, seleccionaron a los honrados con base en sus demostraciones y el potencial cuantificado de sus tecnologías para reducir emisiones GHG. Se puede encontrar más información en línea en CES.tech.



Más allá de sus expositores, CES mismo es cada vez más sostenible. Durante CES 2018, más de 1,500 toneladas de materiales y más de 1.7 millones de pies cuadrados de alfombra fueron reciclados o re-utilizados después del evento. Los expositores de CES 2018 donaron de manera colectiva más de 187,000 libras de materiales a Goodwill, Habitat for Humanity, Opportunity Village, Teachers Exchange y HELP de Nevada del Sur. Los asistentes a CES celebraron un promedio de 33 juntas in situ, evitando así 3.4 billones de millas en viajes de negocios.