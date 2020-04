El teletrabajo impulsa aún más el “espacio de trabajo digital”

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Organizaciones como Brisbane Catholic Education, BN Vital, Cofense, Nebraska Medicine, Preferred Mutual y Tyler Independent School District, están aprovechando la plataforma de espacio de trabajo digital, VMware Workspace ONE, para cubrir sus necesidades en rápida evolución de continuidad de negocio, al tiempo que proporciona una experiencia de empleado digital productiva y atractiva.

“En un momento en que el negocio está lejos de ser habitual, las empresas se apoyan en nuestras soluciones de espacio de trabajo digital para permitir que sus empleados trabajen de forma remota, mantengan la productividad, aumenten la conectividad y proporcionen un acceso más seguro a las aplicaciones, independientemente del endopoint”, dijo Shankar Iyer, vicepresidente sénior y gerente general, Computación de Usuario Final, VMware. “Y evolucionamos constantemente nuestras soluciones para mejorar todos los aspectos de la experiencia digital de un empleado, desde el reclutamiento hasta el retiro, para ayudar a las empresas a ganar y conservar el mejor talento”.

Brisbane Catholic Education (BCE) supervisa 147 escuelas, 11,000 empleados y más de 72,000 estudiantes en todos los niveles educativos. “Nuestros equipos de TI dedicaban enormes cantidades de tiempo a la implementación y el aprovisionamiento manual de dispositivos para los nuevos estudiantes al inicio de cada período escolar. Hubo semanas en las que no hicimos nada más que implementar manualmente miles de dispositivos en nuestras ubicaciones. Y, este nivel de complejidad digital se extendió a las aulas. Los docentes pasaban más de diez minutos de cada clase registrando a los estudiantes y lidiando con problemas de aplicación o accionamiento, a menudo interrumpiendo las clases.

Necesitábamos encontrar una mejor manera”, explicó Paul Saltmarsh, director de TI de BCE. “VMware Workspace ONE permite a nuestros equipos configurar y asignar dispositivos a nuevas identificaciones de forma más segura en cuestión de horas en lugar de semanas, independientemente del sistema operativo o modelo del dispositivo, un gran salto en eficiencia y rentabilidad. Y, quizás aún más importante, la aplicación Workspace ONE Intelligent Hub proporciona a los educadores y estudiantes un entorno digital sin fricciones donde pueden explorar y desarrollar habilidades digitales. Workspace ONE nos ha permitido elevar la calidad y relevancia de la educación de nuestros estudiantes”.

BN Vital es el operador de fondos de pensiones del Banco Nacional, el principal banco nacional de Costa Rica. “Las interrupciones previas en el trabajo diario debido a desastres naturales, huelgas laborales y otros eventos que afectaron la infraestructura y el transporte del país nos llevaron a buscar una solución tecnológica que permitiera a nuestros empleados trabajar desde cualquier lugar donde haya una conexión a Internet”, explicó Juan Carlos Siles, gerente de tecnología de la información, BN Vital, Costa Rica. “Con VMware Workspace ONE, los empleados de BN Vital hoy tienen acceso seguro a aplicaciones críticas del negocio y recursos de la compañía desde cualquier dispositivo. Además de poder proporcionar una mayor flexibilidad de estilo de trabajo a los empleados, hemos podido reducir los costos asociados con la administración de una ubicación de oficina física, así como mantener la continuidad del negocio en casi todos los escenarios imaginables”.

Con sede en Leesburg, Virginia, Cofense es un proveedor líder de soluciones inteligentes de defensa contra phishing en todo el mundo. “La infraestructura tecnológica de Cofense fue diseñada específicamente para estar 100 por ciento en la nube, y necesitábamos una solución de administración de identidad de terminales que estuviera en la nube y capaz de administrar nuevos perfiles y políticas para Windows 10 y Mac OS. VMware Workspace ONE se destacó en este respecto e integró perfectamente con nuestros servicios de Azure Active Directory”, explica Mark Zigadlo, vicepresidente de operaciones de tecnología y servicios de seguridad, Cofense. “Los fuertes lazos de integración de la plataforma nos ayudan a mejorar y acelerar continuamente nuestras experiencias de incorporación y separación de nuestros empleados. Después de casi duplicar nuestra fuerza laboral en un año al incorporar aproximadamente 250 empleados, Workspace ONE pudo ahorrarle a nuestro equipo de TI aproximadamente 625 horas solo en tiempo de configuración”.

Nebraska Medicine opera una red de atención médica que cubre el área metropolitana de Omaha y se extiende por toda la región, brindando acceso a más de 1,000 médicos y casi 40 centros de salud especializados y de atención primaria. Su socio de investigación y educación, el Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC), está compuesto por seis universidades, dos institutos y un programa de estudios de posgrado, que atiende a casi 4,000 estudiantes en más de dos docenas de programas.

“Durante el año pasado, implementamos con éxito VMware Workspace ONE para los médicos, el personal, los profesores y los estudiantes de nuestro centro médico de Nebraska y los campus de la UNMC para que pudieran acceder sin problemas a aplicaciones críticas desde cualquier dispositivo”, explicó Brian Lancaster, vicepresidente de tecnología de la información, Nebraska Medicine. “A raíz de COVID-19, los profesores y estudiantes están utilizando Workspace ONE para acceder a aplicaciones para ejecutar todas las clases, incluidos los laboratorios, en un entorno virtual. Y, para el Centro Médico de Nebraska, a todos los empleados que no necesitan ir al hospital se les pide que trabajen desde su casa, accediendo a las aplicaciones y recursos necesarios a través de Workspace ONE. La inversión que realizamos en nuestra estrategia de espacio de trabajo digital ciertamente nos ayuda a mantener la continuidad y brindar una mejor atención en estos tiempos extraordinarios”.

Preferred Mutual brinda cobertura de seguro de propiedad y accidentes a más de 232,000 clientes individuales y empresariales a través de una red de más de 500 agentes independientes a lo largo de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Nueva Hampshire. “Muchos de nuestros más de 300 empleados trabajan de forma remota y, como empresa de servicios financieros, debemos cumplir con varios requisitos de seguridad y privacidad a la hora de administrar aplicaciones y terminales”, explicó Ben Moore, ingeniero de sistemas líder, Preferred Mutual. “Utilizamos VMware Workspace ONE para habilitar nuestro programa de traer su propio dispositivo (BYOD) y VMware Horizon para permitir a los empleados acceder a sus escritorios independientemente de dónde se encuentren o qué tipo de conexión tengan. Además de proporcionar a nuestros empleados flexibilidad en el estilo de trabajo, la tecnología de espacio de trabajo digital de VMware permite un enfoque de seguridad de confianza cero que nos ayuda a proteger mejor los datos en los dispositivos de los empleados”.

Tyler Independent School District (ISD) prepara a casi 18,000 estudiantes primaria y secundaria (K-12) en todo el este de Texas para el futuro del trabajo al incorporar tecnología en la experiencia de aprendizaje. “Los estudiantes utilizan las herramientas digitales más nuevas dentro y fuera del aula, gracias a la infraestructura de escritorio virtual (VDI) del ISD con tecnología de VMware Horizon. Esta tecnología móvil mejora la educación y prepara a los estudiantes para carreras en el mundo real”, explicó Joseph Jacks, director de tecnología de Tyler ISD. “Y, con VMware Workspace ONE, podemos implementar actualizaciones en cualquier dispositivo que se utilice en el aula, ya sea iPad, MacBook, Chromebook o PC, en todo el distrito en cuestión de minutos. VMware nos brinda la flexibilidad, la seguridad, la movilidad y el enfoque independiente del dispositivo que requerimos para brindar a los estudiantes, educadores y empleados por igual una experiencia digital moderna”.

Por otra parte, VMware amplía su cartera de espacio de trabajo digital

Workspace ONE ofrece una experiencia de empleado convincente e hiper-personalizada y puede ayudar a las organizaciones a abordar algunos de los desafíos más difíciles relacionados con recursos humanos y TI, como:

– Simplifica la conexión de dispositivos a los recursos de la empresa y ayuda a capacitar a los empleados para que empiecen a trabajar desde el primer día con acceso inmediato a todas sus aplicaciones y servicios importantes.

– Construye nuevas formas de trabajo: Workspace ONE puede ayudar a las empresas a desarrollar y retener a los mejores talentos al involucrar continuamente a los empleados con la información de la empresa y aprovechar las notificaciones seleccionadas para las comunicaciones corporativas. Por ejemplo, los equipos de recursos humanos y TI pueden simplificar los flujos de trabajo complejos integrando Workspace ONE con sistemas de terceros.

– Promueve una experiencia remote-first: Workspace ONE ayuda a las organizaciones a crear un entorno digital y administrar las políticas de los empleados que respaldan el éxito al permitir que cada empleado tenga éxito.

VMware está ayudando a las organizaciones a habilitar una fuerza de trabajo remota al:

– Entregar espacios de trabajo digitales en puntos finales organizacionales o personales para acceder a aplicaciones críticas

– Mejorar la protección de todos los endpoints que acceden a los activos de la organización de forma remota

– Acelerar el rendimiento de las aplicaciones de la organización en conexiones remotas.

– Proporcionar capacidad elástica para escalar nuevos usuarios al instante y bajo demanda