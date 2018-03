El eCenso, compendio de buenas intenciones

Muy loable la intención de modernizar el país con el uso de las tecnologías de la información. Ojalá sigamos avanzando en este sentido.

Nota del director

El DANE ha tenido la gran iniciativa de utilizar las TIC para reducir costos y agilizar el proceso del censo nacional. Recordemos que, hace casi 125 años (1896), el señor Hollerith creó un tabulador electromagnético que funcionaba con tarjetas perforadas, precursor de los actuales computadores, para agilizar la presentación de resultados del censo en los Estados Unidos. Un éxito.

Este año, en Colombia, por iniciativa del DANE, se lanzó el eCenso o censo electrónico que, en principio, suscitó algunas dudas con relación a la seguridad del procedimiento. El DANE, MinTic y las Fuerzas Militares, crearon un Puesto de Mando Unificado integrado por entidades expertas en identificación y seguimiento de riesgos cibernéticos, tales como el Comando Conjunto Cibernético – CCOC, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia – ColCERT, el Centro Cibernético Policial – CCP, el Equipo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional – CSIRT y la Dirección de Seguridad del Ministerio de Defensa.

Todo prometía un éxito y un gran paso adelante, hasta que nos enfrentamos, en la práctica, con el proceso de llenar el formulario electrónico.

Un optimista aviso nos previene de que este tomará 25 minutos. En mi caso, los 25 minutos se fueron solo en la creación de la cuenta. Los tiempos de guardado de información oscilan entre 45 segundos y veinte minutos (¿?) Aclaro que tengo un ancho de banda de 15 megas.

Después de dos horas, no conseguí pasar del primer paso: Ubicación. Al dar la dirección, seleccioné en el menú la opción Carrera y, sin darme oportunidad de ingresar el número y demás datos, me salió el aviso Información completada. El sistema no permitió retroceder para llenar la información de la dirección y, al dar continuar, volvió al aviso de Espera y fue imposible seguir adelante.

Los teléfonos dados por el DANE permanecen ocupados todo el tiempo y los mensajes de correo que envié, siguen sin respuesta. Total, no hay ayuda efectiva a los usuarios.

Consulté con otras personas que me manifestaron resultados similares. El cambio de equipo tampoco funcionó, ni el truco de salir y volver a entrar que, de acuerdo con las instrucciones del DANE, está habilitado. Conclusión, esperaré la visita de los encuestadores para poder estar en el censo de los colombianos.

Muy positiva y de aplaudir, la iniciativa. Lástima que la falta de eficacia y la ineficiencia del sistema echen por tierra tan buenas intenciones. Sabemos que los altos requerimientos de seguridad pueden ralentizar un sistema y que los grandes volúmenes de usuarios concurrentes tampoco ayudan a la velocidad; pero, en este caso, creo que se les salió de las manos y el mensaje enviado al público ha resultado desalentador.

Ojalá que muchos otros usuarios hayan tenido experiencias más positivas. Ahora, con la ampliación del plazo a 12 de abril, quizás el sistema se revitalice.