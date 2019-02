El dominio .CO y su uso por parte los colombianos

En el año 2009 cambió la historia del dominio .CO cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones comenzó a administrar el manejo del dominio en el país que antes estaba bajo la dirección de La Universidad de los Andes.

En ese momento se calcula que había algo así como 28,000 dominios bajo la administración de la Universidad. Para registrar un dominio era necesario enviar una declaración juramentada, tener una empresa constituida y realizar un pago en efectivo, por ventanilla, en un banco. En ese entonces, solo estaban disponibles las terminaciones .com.co, net.co, .org.co, .gov.co, .mil.co y .nom.co.

Hoy por hoy, se calcula que a nivel mundial existen más de 2 millones de dominios terminados .co registrados. Otra cosa que cambió con respecto a hace 10 años, es que se puede solicitar un dominio en cuestión de minutos a través de una red internacional de registradores, liderada por la empresa Go Daddy de Estados Unidos y por parte de las locales, por Mi.com.co. (Se calcula que Go Daddy registra más del 60% de los dominios del país.) Además de esto, cualquier persona (natural o jurídica) puede registrar un dominio con terminación .co.

A nivel local, la empresa Mi.com.co, de la mano del administrador de la extensión y de otras entidades que han apoyado el desarrollo del dominio del país, ha realizado talleres en diversas ciudades para dar a conocer los beneficios del dominio de nuestro país y fomentar la adopción de una presencia en Internet por parte de pequeños empresarios y emprendedores. Así, han llevado talleres educativos a ciudades como Tunja, Bucaramanga, Leticia, Cali, Barranquilla entre otras. A estos talleres han asistido más de 2000 empresarios e independientes que buscan establecer su presencia en Internet.





Sin embargo, el registrador colombiano menciona que hay una tarea muy importante pendiente, pues los nacionales todavía no utilizan el dominio local para sus empresas y negocios. Según cifras no oficiales, hay un poco más de 200,000 dominios .co (incluye también .com.co, .net.co etc.) registrados en el país, algo así como 4 dominios por cada mil habitantes. Esto nos pone por delante de un país como Perú, a quien se le calculan unos 3 dominios por cada mil habitantes, pero muy distantes de México que cuenta con alrededor de 8 dominios por cada mil habitantes y aún más de Brasil y Chile que cuentan en este momento con casi 16 y 30 dominios por cada mil habitantes respectivamente.

Según directivos de Mi.com.co, estudios calculan que de todas las empresas de Brasil que tienen un dominio de Internet, el 93% cuenta con un dominio .br. Una cifra a la que Colombia le debería apuntar. Para esto hay que continuar con la educación, la comunicación y la apropiación del .co como identidad del país en Internet. Según el registrador colombiano, en el 2019 continuarán los esfuerzos de educación y promoción para avanzar por ese camino.

Si bien el crecimiento del dominio .co ha sido un gran proceso para el país en los últimos años, aún hace falta trabajar por construir una identidad local en Internet. Con el discurso del nuevo Gobierno, es probable que Colombia se empiece a acercar a los países que están a la vanguardia y así fortalecer la apropiación tecnológica en el país.