Economía Circular

Tercera parte

Definitivamente, HP apuesta por reducir la huella de carbono, hacer un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y minimizar los desperdicios mediante el reciclaje de equipos y suministros.

Por: Ciro Villate

Colombia no es la excepción. De acuerdo con Adriana López, especialista en Suministros de HP, son varios los frentes en los que la firma muestra su estrategia de impacto sostenible. Para empezar, el programa de reciclado de cartuchos comenzó con el siglo y sigue funcionando, tanto para las carcazas de tóner como para los cartuchos de inyección; este programa es exclusivo para las marcas HP y Samsung, y comprende la recogida en sitios especializados o a domicilio (para cantidades superiores a 5 unidades), para su posterior envío a la planta de HP en Virginia, donde son reciclados y utilizados como materia prima para nuevos productos.

De esta forma, no solo se minimiza el relleno y venta por parte de terceros no autorizados, sino que se dispone adecuadamente de los desechos y se reutiliza la materia prima. Cabe señalar que estos envases fueron declarados como residuos no peligrosos ya que no superan los máximos permitidos.

Otro programa que funciona desde hace unos cinco años, es la recogida de equipos, impresoras, tabletas, etc., de diversas marcas, para aprovechar tanto las carcasas plásticas, como los componentes electrónicos.

Este servicio se presta en colaboración con socios del programa Planet Partners, los cuales reciben los equipos, los desguazan y reciclan los componentes aquí en Colombia. HP hace la capacitación y la certificación del personal encargado del reciclaje, para que este se haga conforme a normas internacionales. Aun no hay en el país la reparación y venta de equipos, como sucede en otros países.

En el campo de los recursos humanos, destaca López, HP tiene un programa de formación y capacitación, principalmente en regiones apartadas o menos favorecidas. Incluye diversas disciplinas como tecnología, administración, economía, contabilidad, etc. Se da, generalmente en forma virtual, con profesores certificados; estos cursos son gratuitos.

Como otra actividad, HP colabora con diversas fundaciones a través del mundo para, a través de la sostenibilidad, ayudar a mejorar la calidad de vida y atender a los sectores más desprotegidos. En Colombia trabaja desde hace un par de años, con la fundación OMACHA, dirigida por Fernando Trujillo, dedicada a la investigación y conservación de los bufeos o delfines rosados, y los manatíes, en la cuenca del Amazonas, donde mantiene estaciones de investigación y de vigilancia y contribuye al sostenimiento de los investigadores.

No olvidemos que los clientes empiezan a considerar como factor decisivo en la compra, la eco sostenibilidad. HP se montó en este tren desde hace mucho, por eso es considerada la 4ª empresa en este campo, a nivel mundial.