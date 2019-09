e-Start premiará a los mejores emprendimientos

E-Start, el primer concurso de emprendedores eCommerce, se encuentra en proceso de selección de los 25 mejores emprendimientos de comercio electrónico en Colombia.

La iniciativa en la que están participando más de 280 startups cuenta con el apoyo de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), y tiene como fin generar un desarrollo real de las capacidades del sector de la mano de líderes empresariales y gremiales.

“El concurso e-Start escoge los mejores emprendimientos de comercio electrónico del país, para acompañarlos en su desarrollo mediante capacitaciones, asesorías, mentoring y promoción de sus negocios. Esta es la primera vez que se realiza en el país un concurso de este tipo, que pretende potenciar el ecosistema de eCommerce en Colombia e incentivar el crecimiento de empresas que sustentan sus negocios en el comercio electrónico”, explica Daniel Pérez, gerente general de Views.

Los más de 280 emprendimientos se postularon en tres categorías: Emprendimientos Sociales, que agrupará a aquellas iniciativas que tienen como objetivo final la creación de valor para la sociedad, y no la maximización de un beneficio económico; Emprendimientos en eCommerce de productos no tradicionales, donde se promueven productos artesanales, autóctonos, naturales o que convencionalmente no se comercializan electrónicamente; y Emprendimientos eCommerce en regiones, cuyos emprendimientos consisten en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web, y se dividen por las regiones Caribe, Centro, Antioquia y Eje, Occidente, Santander y Sur, Llanos y Orinoquía.

“El consumidor actual está migrando a los ambientes digitales para consultar información sobre productos o servicios de su interés o adquirirlos a través de compra online, razón por lo que creemos que es importante apoyar nuevos emprendimientos que promueven el uso de herramientas de eCommerce”, explica María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

La premiación de los ganadores de e-Start se realizará durante el eCommerce Summit, que se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en Bogotá. El primer lugar de cada categoría será premiado con un año de afiliación a la CCCE, participación en una misión internacional, sesiones de planeación estratégica dirigida, mentoring por parte de la CCCE y participación en un evento local de promoción de ventas.