Departamento de defensa para asegurar los sistemas de control industrial

Forcepoint anunció la creación de una unidad de negocio para cumplir específicamente con los desafíos de seguridad que enfrentan los proveedores de infraestructura crítica en el sofisticado panorama actual de amenazas. La unidad de Infraestructura Crítica de Forcepoint aprovechará el conjunto total de capacidades de la división de gobiernos y seguridad empresarial de la compañía para brindar productos de seguridad cibernética para detección de amenazas internas, mejoras en la seguridad de datos y protección avanzada contra amenazas a la infraestructura crítica. Inicialmente, la empresa centrará sus esfuerzos en las organizaciones que utilizan Sistemas de Control Industrial (SCI), como la energía, el petróleo, el gas y la fabricación de nivel crítico.

La compañía ofrecerá una cartera de productos integrados de seguridad cibernética basados en el comportamiento humano y enriquecidos con contenido relevante para el espacio industrial. Se centrará inicialmente en soluciones de seguridad de redes diseñadas para brindar más visibilidad a las sofisticadas amenazas que enfrentan los sistemas de control industrial.

Conectar tecnología operativa (TO) como sistemas de control industrial (SCI) y sistemas de control de supervisión y de adquisición de datos, (en inglés, SCADA) a la red de TI puede ofrecer nuevos niveles de funcionalidad, ahorro de costos y transparencia para aprovechar los macrodatos y las conclusiones de la analítica de datos. Depender de los dispositivos conectados también expande exponencialmente la zona de ataque del entorno de TO dentro de la infraestructura crítica. La combinación de intrusos sofisticados que entienden cómo alterar un proceso físico con una frecuencia de ataques dirigidos a usuarios con acceso acreditado a información confidencial agravan los desafíos que enfrentan los directores de seguridad de la información y los operadores de plantas industriales para definir la propiedad de estas áreas. Según Gartner1, “En 2021, el 70% de la seguridad de TO será administrada directamente por los departamentos del director de información, director de seguridad de la información o director de seguridad, en comparación con el 35 por ciento actual”.

“La relativa facilidad y bajo costo de los ataques cibernéticos que hoy cruzan las fronteras posiblemente resulte en una crisis de infraestructura crítica, donde tanto la tecnología de la información como el aspecto operativo de la compañía tengan que unirse y colaborar rápidamente”, indicó Sean Berg, vicepresidente sénior y gerente general de la división Gobiernos Globales e Infraestructura Crítica de Forcepoint. “Estas industrias proporcionan servicios esenciales que sustentan a la sociedad, y necesitan controlar el acceso a la planta generadora o a la red eléctrica para proteger a sus usuarios y datos críticos. El enfoque más efectivo y holístico requiere una visión conductual para proporcionar, en forma automática, contramedidas de seguridad para evitar la intrusión en sistemas críticos pero que no afecten la disponibilidad”.

Las soluciones de la compañía se adaptarán para cumplir con los requisitos de contenido de los entornos industriales, proporcionando segmentación segura para satisfacer las necesidades operativas, como socios proveedores que requieren acceso remoto, y una línea de referencia para monitorear amenazas en entornos industriales. La solución de Forcepoint permite a los operadores de infraestructura crítica contar con la seguridad de un firewall o la transferencia de datos unidireccional segura a áreas más sensibles, al mismo tiempo que garantiza el cumplimiento de estándares tales como NERC-CIP, NEI-08-09 y ISA/IEC 62443.

David Hatchell, quien reportará a Sean Berg, ha sido nombrado vicepresidente de Infraestructura Crítica y dirigirá la nueva unidad de negocios de Forcepoint. Veterano de las industrias de tecnología y seguridad, Hatchell anteriormente dirigió la práctica de infraestructura crítica en Intel/McAfee y Belden. La unidad se enfocará en adaptar las soluciones de Forcepoint a los requisitos de producto, desafíos y mercados únicos del espacio de infraestructura crítica.