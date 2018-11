Hay algo con la frase “Prueba y Error” que no me convence. En general, la usamos para referirnos a la estrategia que usamos en un contexto complejo o de incertidumbre; cuando no podemos predecir el resultado de nuestras acciones.

Por: Damián Buonamico, consultor y coaching en Kleer.

El “error” es la situación indeseable que nos invita a probar acciones distintas. Pero es precisamente la palabra error lo que menos me gusta de la expresión.

El error llega para demostrar que nos equivocamos. Lo que pensábamos que era de una manera, no lo es. Es fácil centrar la atención en el error. Podemos buscar culpables, convertirlo en una excusa y, si no aprendemos, caer en el mismo error una y otra vez. El error tiene una connotación negativa. Errar no implica aprender.

En cambio aprender es ampliar nuestra capacidad de acción para lograr lo que antes era imposible. Aprender tiene connotación positiva. Es un logro. Hay algo para celebrar.

Para aprender hay que cometer errores. Pero ese paso del error al aprendizaje no es trivial. Requiere adoptar una actitud positiva, consciente y responsable. Por ello, debemos acentuar el aprendizaje y no el error.

Propongo entonces usar la frase “Prueba y Aprendizaje”

Prueba y Aprendizaje invita a considerar el proceso de experimentación científica, conocido como el Ciclo de Deming o PDCA (1-Plan, 2-Do, 3-Check, 4-Act), que podríamos traducir en este contexto como: 1) Tengo una hipótesis, 2) Actúo de acuerdo a ella, 3) Verifico los resultados obtenidos 4) Aprendo en base a ello para ajustar mi estrategia.

Con Prueba y Aprendizaje no hay resultados equivocados. Solo resultados de experimentos que nos acercan al logro de objetivos. Este concepto es central para la Agilidad Organizacional: la capacidad de adaptarse en función de los aprendizajes. Como dice Peter Senge en (su libro) Organizaciones que Aprenden “Nadie quiere fallar, lo que queremos es tener éxito temprano. Entonces no pongamos el foco en el error, sino en el aprendizaje”.

Para crear contextos de organizaciones que aprenden, comencemos aprovechando a nuestro favor el poder del lenguaje. En organizaciones donde el error sigue siendo castigado, “Prueba y Aprendizaje” puede generar más confianza que “Prueba y Error”.