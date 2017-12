En la actualidad, una certificación ISO es un sello de los más altos estándares de calidad. Es sinónimo de reputación, integridad y cumplimiento. Pero, mañana, cuando el futuro sea cognitivo, un sello de ese nivel será incluso más relevante. Ese será el certificado de las empresas del futuro.

Por: Federico Martínez, gerente general de IBM Colombia

Los retos de las compañías han cambiado. Nos enfrentamos a una realidad en la que la información es un recurso natural. Ya no se trata solo de las redes sociales, los sistemas de registro o los boletines bajo suscripción, se trata del big data cimentado en los millones de dispositivos conectados que producen información constantemente, de los wearables y otros. Sumados a la ecuación con clientes más exigentes e informados.

Pero el valor no está en ese activo per sé (la data), está en la capacidad de utilizarlo para el machine learning y su crecimiento exponencial hacia la inteligencia artificial. Se trata de llevar el análisis al siguiente nivel y aplicar inteligencia cognitiva, mitigando al mínimo los márgenes de error en productos y acercamientos al mercado. Las posibilidades infinitas se empiezan a vislumbrar, apenas, con herramientas como Watson que permiten a las empresas entender, a profundidad, no solo la experiencia del cliente con su marca sino cómo la entienden, qué sienten, a qué la asocian, qué les despierta.

Tras 80 años de operación en Colombia, IBM ha visto cómo las empresas se transforman de la mano de los avances tecnológicos, pero nunca a un ritmo como el de los últimos años. La clave para destacarse es la diferenciación que podemos lograr en un mundo digital, apostando por un valor que sea equivalente al del mundo real.

Esto, sin desconocer que el norte lo están marcando la inmediatez, la accesibilidad, la escalabilidad y la personalización en la oferta y servicio entregados a los clientes. Ellos quieren que sepamos qué les gusta, qué no, qué quejas tienen, cuáles son sus hobbies, con qué se identifican y cómo se proyectan. Mientras nosotros perseguimos el ideal de ser indispensables en su día a día.

Cuando se entiende todo eso desde la estrategia y se tienen las herramientas tecnológicas y la capacidad de procesamiento necesarias para ejecutarlas, lo que queda es retar la creatividad y explotar el mundo cognitivo. Desde ahí se propone la verdadera disrupción, donde los hoteles se adelantan a los gustos y entregan paquetes turísticos a la medida; en lo cognitivo es en donde el retail personaliza las ofertas y anticipa las necesidades. De ahí la importancia de una certificación de ese nivel.

Y en la línea del futuro empresarial está el Blockchain, que revolucionará el mundo transaccional. Esta plataforma nació en 2008 para darle vida al Bitcoin y poco a poco evolucionó hasta soportar las transacciones comerciales de toda índole, permeando incluso los más reconocidos mercados de valores. Su secreto es que en él convergen los diferentes sistemas que acreditan un pago, en tiempo real y de forma transparente, legitimando el proceso y mitigando los riesgos.

Una mezcla de todo esto será el ISO del futuro.

La información contenida en este artículo no refleja la opinión de Inviarco S.A.S. ni de la publicación Computerworld Colombia.

Comentarios

comentarios