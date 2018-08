De Alemania para el mundo

IFA 2018, se realiza del 31 de agosto al 5 de septiembre en el recinto ferial Messe de Berlín, donde se cuenta con una muestra en siete segmentos: Tecnología y Componentes Proveedores; Entretenimiento TV; Audio Entretenimiento; Home Appliance; Mis Medios Imagen; Public Media Estaciones de TV y Comunicación Telecomunicaciones .

IFA 2018 es una de las ferias de electrónica de consumo más importantes del mundo. En este escenario se destacan los siguientes anuncios:

Acer Swift 5, portátil ligero









Con un peso de 990 gramos, Swift 5 cuenta con procesadores Intel Core de 8ª generación, estilo y pantalla delgada de 15.6 pulgadas

El Swift 5 (SF515-51T) está impulsado por los últimos procesadores Intel Core i7-8565U y Core i5-8265U de 8ª generación para ofrecer un rendimiento receptivo y hasta 10 horas de duración de la batería para la productividad diaria. Con Windows 10, se convierte en una fuente de productividad de gran pantalla.

“Acer está desarrollando consistentemente nuevas formas de mostrar diseños de chasis delgados y livianos que alberguen la tecnología más revolucionaria con características estelares”, dijo Jerry Hou, general manager, Consumer Notebooks, IT Products Business de Acer. “El peso por debajo de 1 kg líder en la industria de la nueva Swift 5, ofrece todo lo mejor que se puede esperar de una notebook ultra portátil: chasis elegante, diseño con gran estilo y biseles delgados con un rendimiento y duración de la batería excelentes”.

El diseño de la Swift 5 cuenta con cubiertas superiores e inferiores que están construidas con aleación de magnesio y litio para un diseño más delgado a la vez que garantiza durabilidad sin curvarse ni doblarse. El reposamanos de aleación de magnesio y aluminio proporciona una base extra resistente al usar el teclado y el panel táctil. El delgado chasis solo mide 15,9 mm (0,63 pulgadas) de espesor, pero deja espacio para un lector de huellas dactilares que admite Windows Hello para que los clientes puedan iniciar sesión en sus cuentas más rápido y mantener su dispositivo más seguro.

Acer Swift 5 cuenta con hasta 16 GB de DDR4 SDRAM y hasta 1 TB NVMe PCIe SSD para tiempos de arranque y acceso a archivos más rápidos. Los clientes pueden aprovechar al máximo el rendimiento del sistema y la duración prolongada de la batería incluso en horas de la noche con el teclado retroiluminado por LED.

La pantalla táctil Full HD 1920×1080 IPS1 presenta biseles ultra estrechos que miden solo 5.87 mm (0.23 pulgadas), lo que le da una increíble proporción de pantalla a cuerpo de 87.6% para crear una experiencia de visualización inmersiva.

ASUS, ZenBook









ASUS anunció las últimas laptops ultraportátiles ZenBook, ZenBook Flip y ZenBook Pro. La nueva línea incorpora el espíritu de ASUS -In Search of Incredible- unificada bajo el tema principal de Unleash Your Creative Power.

Los productos incluyeron: ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) y ZenBook 15 (UX533), las notebooks más compactas del mundo de 13,3 pulgadas, 14 pulgadas y 15,6 pulgadas (1), junto con el ultra compacto ZenBook Flip Convertible 13 (UX362) y ZenBook Flip 15 (UX562). La destacada notebook profesional ZenBook Pro 15 se une ahora a la nueva ZenBook Pro 14 (UX480) y ambos modelos incorporan la revolucionaria tecnología de ASUS ScreenPad™, actualizado ahora con nuevas características y funciones.

Además se anunció la última versión de ZenBook S (UX391FA), que ahora tiene una increíble duración de batería de 20 horas y la nueva PC todo-en-uno Zen AiO 27 (Z272), con un nuevo sistema en diseño base.

Eric Chen, vicepresidente corporativo de ASUS, comentó que: “durante los últimos treinta años, ASUS ha entregado constantemente productos innovadores con el objetivo de ofrecer una vida digital alegre y sin fisuras. Es nuestra aspiración empoderar a todos para que liberen su poder creativo con la innovación que combina estilo y elegancia con el rendimiento y la tecnología de punta”.

Sony, audio de alta fidelidad

Sony se centró en audio personal, mejorando dos modelos de líneas reconocidas en audífonos y un parlante inalámbrico de línea Extra Bass.

Diseñados pensando en los profesionales que viajan frecuentemente, estos audífonos ofrecen un audio de alta resolución con un controlador de 40 mm con diafragma de polímero de cristal líquido (LCP, por sus siglas en inglés) para gestionar los ritmos potentes y reproducir un rango completo de frecuencias de hasta 40 kHz. Todo esto permite disfrutar de la música exactamente como la creo el artista.

Con tres modos automáticos en los WH-1000XM3 puede escuchar música y todos los sonidos de ambiente mientras camina; o escuchar anuncios mientras espera o simplemente sumergirse en la música con la cancelación de ruido cuando viaja en tren o autobús. Esta experiencia es posible gracias a Sense Engine. Asimismo, puede personalizar las preferencias con la aplicación Sony | Headphones Connect.

Los audífonos WH-1000XM3 son el integrante más reciente de la reconocida familia Sony 1000X. Este modelo de diadema ofrece las características más apreciadas del modelo WH-1000XM2 anterior, añadiendo mejoras clave, como la cancelación de ruido actualizada para mejorar tu experiencia de usuario y de escucha.

Disfrute un silencio a otro nivel, gracias a las tecnologías de cancelación de ruido. Los 1000XM3 cuentan con un recién desarrollado procesador HD Noise Cancelling QN1, que ofrece aproximadamente cuatro veces más de rendimiento que el procesador anterior. Este nuevo componente no solo bloquea el ruido del transporte al igual que su predecesor, sino que también cancela los sonidos de fondo cotidianos, como el ruido de la calle y las voces. Estos audífonos incorporan la tecnología Dual Noise Sensor, que capta el ruido ambiental con dos micrófonos y transmite los datos de sonido al procesador para cancelar el ruido.