CredibanCo anuncia transacciones con código QR

Para impulsar el desarrollo de los pagos digitales en Colombia y en el marco del congreso de Acceso de Servicios Financieros y Medios de Pagos de Asobancaria en Cali, CredibanCo lanza los pagos con códigos QR, adoptando el estándar internacional EMV Co.

Las transacciones con lectura de QR simplifican las compras con tarjeta en un esquema digital, donde el usuario tiene el control de la transacción a través de su billetera móvil.

Esta iniciativa nace a partir de un trabajo colaborativo de diferentes actores de la industria, donde se definió un esquema de uso unificado, que busca no solo facilitar la interacción entre comercios y usuarios, sino también acelerar la disminución del uso del efectivo, mitigar el compromiso de información sensible de los tarjetahabientes y el riesgo de pérdidas por posibles fraudes. En este aspecto, serán aceptadas todas las billeteras bancarias y no bancarias, que deseen brindar acceso a sus usuarios para pagos en la red de comercios de CredibanCo.

La solución se encuentra lista y a partir de la fecha será masificada entre los más de 230 mil puntos de venta de los comercios afiliados a la Red, a nivel nacional y en comercios nuevos.

Se hará especial énfasis en pequeños y medianos empresarios, incluyendo trabajadores independientes, donde se busca llegar con una oferta diferencial, que abarca los diferentes casos de uso de acuerdo con la necesidad del mercado.





¿Cómo funcionará el pago con código QR EMV Co de CredibanCo?

Los empresarios podrán publicar a través de un sticker, hablador, pantallas digitales, o desde el celular/tablet de su negocio el código QR EMV Co con la información de su establecimiento, permitiendo al usuario escanearlo e ingresar el valor de la compra y finalizar el pago de forma fácil, rápida y segura.

Este QR estático también podrá ser publicado con un precio estándar definido por el comercio sobre un producto específico o sobre paquetes o combos.

Experiencia con QR Dinámico: Se trata del pago con QR EMV propio para cada venta, que permite publicar tanto los datos del comercio como el valor de la compra de uno o varios productos. Este servicio estará expuesto en la red de datafonos de Credibanco, cajas registradoras, pantallas digitales, el celular/tablet del comerciante e incluso desde la página web o app del comercio. Transferencias de dinero entre personas: El objetivo de CredibanCo es permitir a los usuarios poner a disposición un QR EMV Co de manera segura con el fin de generar pagos o transferencias de dinero entre personas.

La apuesta de CredibanCo es entregar al mercado una solución llave en mano donde los comercios a través de los diferentes modelos QR puedan exponer sus productos y/o servicios y de igual manera los usuarios puedan enrolar de forma segura sus tarjetas de crédito y débito en la aplicación de PaGo para hacer sus compras haciendo uso de los códigos QR EMV co. Esta app ya se encuentra disponible para dispositivos ios y android.

“Con este nuevo servicio de pagos con códigos QR, CredibanCo le apuesta a la inclusión al sistema de pagos de comercios de la base de la pirámide y espera vincular alrededor de 100 mil comercios nuevos en el 2019”, afirma Gustavo Leaño, presidente de CredibanCo. “Esta nueva forma de pago contará con los controles que las entidades financieras apliquen a sus tarjetas y no tendrá costos adicionales para el comercio como pasa con otros QR o para los usuarios de las billeteras”, puntualiza.

El app PaGo es una billetera agnóstica que permite el almacenamiento seguro de todas las tarjetas bancarias para hacer compras en punto de venta físico y en plataformas de eCommerce que cuenten con el servicio. Actualmente se encuentran enrolados en el app cerca de 100 mil usuarios y para este nuevo año la compañía espera llegar a más de 250 mil usuarios.