Convocatoria para que mujeres aprendan sobre tecnología

Ahora las mujeres en Colombia tienen una nueva oportunidad educativa. Se trata del Bootcamp de Laboratoria, un programa diseñado para que en seis meses sus estudiantes logren desarrollar las competencias técnicas y blandas necesarias para trabajar en el área de desarrollo web. Esta iniciativa busca abrir oportunidades para que más mujeres hagan carrera en tecnología, un campo donde hay mucha oferta laboral, con buenos ingresos, y pocas mujeres trabajando en el sector.

Para postular al Bootcamp, las mujeres interesadas deben ingresar al link https://postula.laboratoria.la/bog . Al registrarse, serán invitadas a completar una aplicación en línea como el primer paso del proceso de selección.

En el Bootcamp de Laboratoria las participantes aprenderán sobre JavaScript, el lenguaje de programación con mayor demanda laboral en el mundo. También desarrollarán habilidades blandas como el autoaprendizaje, el manejo de la incertidumbre, la adaptabilidad al cambio y el trabajo en equipo, las cuales son fundamentales para trabajar en la industria tecnológica.

En Latinoamérica, más de 1400 mujeres se han graduado de este programa y hoy más del 80 % consigue empleo triplicando sus ingresos en promedio. También, más de 450 empresas han contratado a egresadas de Laboratoria, tales como Accenture, IBM, Falabella y Scotiabank. Este programa de formación exclusivo para mujeres surge tras la carencia de talento femenino en el sector tecnológico.

Por su parte, Mariana Costa Checa, CEO y cofundadora de Laboratoria aseguró: “Vivimos en un mundo donde la tecnología se ha convertido en una parte fundamental. Aquellos que construyen el software, los modelos de data y los robots que automatizarán nuestras economías definirán también cómo se ve nuestro mundo. Con la poca presencia de mujeres que hay en el sector, si no hacemos algo drástico, estamos destinadas a vivir en un mundo que no diseñamos”.

Vale la pena destacar, que el proceso está abierto para mujeres mayores de edad, sin importar su contexto educativo o laboral. De hecho, Laboratoria busca específicamente a mujeres que necesitan una nueva oportunidad educativa para obtener un mejor empleo y una carrera profesional más prometedora.

Así mismo, Estephany Carvajal, Colombiana, Frontend Developer en Accenture y egresada de Laboratoria en Chile indicó: “Laboratoria me dio las herramientas para trabajar en lo que siempre ha sido mi pasión, brindar soluciones por medio de la tecnología. Llevo un año trabajando en Accenture y día a día me enfrento a diferentes desafíos los cuales asumo con seguridad y confianza gracias a todo lo aprendido durante el bootcamp, donde no solo te formas como programadora, sino que también te preparas para el mundo laboral”.

Laboratoria en el mundo

Nació hace 5 años, en Lima (Perú). Actualmente cuenta con cinco centros de formación en Lima, Ciudad de México, Guadalajara, Sao Paulo, Santiago de Chile y próximamente, en Bogotá.

Además de trabajar con mujeres, Laboratoria también trabaja con empresas, atendiéndolas con el talento que egresa del Bootcamp y con capacitaciones corporativas para empleados que necesitan re-entrenarse para la era digital.

Por su impacto y resultados, Laboratoria ha recibido varios reconocimientos de organizaciones como el MIT, Google, las Naciones Unidas y la Unesco. Además, en el 2016, Mariana Costa Checa (co-founder y CEO de Laboratoria) fue invitada a un panel con el presidente Barack Obama y Mark Zuckerberg, quienes reconocieron su labor en el marco de la Cumbre Global de Emprendedores que se celebró en Silicon Valley.