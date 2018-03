Constituido el comité asesor del IoT Solutions World Congress

IoT Solutions World Congress (IoTSWC) ha constituido recientemente el consejo asesor, encargado de marcar la estrategia general del evento que organiza Fira de Barcelona, que se realizará del 16 al 18 de octubre, 2018.

El comité está formado por 17 miembros, entre ellos reconocidos visionarios de la industria, expertos en tecnología y ejecutivos de firmas líderes que se dedican a acelerar el conocimiento y la implementación del Internet of Things en diversos entornos.

Este comité de expertos internacionales, presidido por el director Industrial Internet Consortium (IIC), Richard Soley, se compromete a difundir el evento por todo el mundo y a garantizar que la próxima edición del IoT Solutions World Congress aporte conocimiento práctico sobre el despliegue del IoT en diferentes entornos industriales, contribuya al networking profesional al más alto nivel, y demuestre la necesaria colaboración entre firmas de la cadena de valor del IoT para poder transformar los negocios y la sociedad gracias a esta tecnología.









En este sentido, este comité asesor colabora con el comité de programa, formado por casi una treintena de representantes de firmas y entidades de referencia y encargado de definir e identificar los temas, ponentes y casos de éxito más actuales que se expondrán en las sesiones del Congreso. De esta forma se garantiza la alta calidad de los contenidos y que el panel de conferencias y ponentes cubra múltiples industrias, tecnologías, estándares y aplicaciones.

Además de Richard Soley, el comité asesor del IoT Solutions World Congress 2018 está formado por el vicepresidente de Intel, Jonathan Ballon; el Senior Client Partner de Korn Ferry, Prith Banerjee; el director de IoTSWC, Roger Bou; el vicepresidente y director general de Empresas Conectadas de Honeywell, Stephen Gold; el responsable global de ventas de IoT de Vodafone, Tony Guerion; el Global Leader, Consumer & Industrial Products de Deloitte, Tim Hanley; el Chief Architect de Internet of Things de Redhat, James Kirkland; el director de Industry Solutions Product Management and IoT Strategy de SAS, Jason Mann; el Global Head IoT, VP de Wipro, Jayraj Nair; el presidente de la Industrial Value Chain Ini tiative, Yasuyuki Nishioka; el representante del World Economic Forum, Derek O’halloran; el consejero delegado de RTI, Stan Schneider; el Senior Vice President of Global Industry and Government Affairs de Schneider Electric, John Tuccillo; la presidenta de ODVA, Katherine Voss; el President of IoT Solution de Huawei, Jiang Wangcheng; y la vicepresidenta de IoT y Seguridad de Analog Devices, Joy Weiss.

IoT Solutions World Congress (IoTSWC) es el mayor evento del mundo sobre las innovaciones del internet de las cosas industrial que aúna congreso, exposición comercial y bancos de pruebas. En su edición de octubre prevé reunir 300 expositores y 250 ponentes internacionales.

La cita de este año que tendrá lugar en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona confirmará el auge de la implantación masiva del IoT en diferentes entornos industriales y negocios, y mostrará, asimismo, la convergencia de esta tecnología con la inteligencia artificial y el blockchain. El pasado año visitaron el evento más de 13.000 profesionales de 114 países.