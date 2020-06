Consejos para darle mantenimiento al portátil sin salir de casa

Todos los programas utilizan recursos del sistema como memoria RAM, almacenamiento, etc. Por ello, es indispensable quitar aquellos que no utilizamos, pues consumen recursos del sistema que podrían ser más importantes para otros programas. Podría servir deshacernos de funcionalidades pre-instaladas o programas duplicados que no empleamos (como programas para ver fotos y videos, reproductores, etc.).