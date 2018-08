Conozca las startups finalistas de Visa

Minka y The Pagadito Group fueron seleccionadas como las dos startups más innovadoras en la semifinal de Visa’s Everywhere Initiative en Colombia, un programa global de innovación abierta que aprovecha las comunidades para impulsar los objetivos comerciales regionales y de clientes, permite a las startups innovar en el espacio comercial y desencadenar cambios culturales dentro de Visa de manera más rápida y no tradicional.

Minka es un banco colombiano en la nube que permite a las organizaciones crear servicios financieros de bajo costo y seguros a través de API abiertas.

The Pagadito Group tiene una pasarela y agregadora de pagos de El Salvador accesible a comerciantes de todo tipo, desde autónomos hasta gubernamentales, y con una amplia cartera de servicios.

“La innovación en el sector de fintech ha cambiado enormemente la forma en que la gente compra bienes, reserva viajes y paga en toda la región, y en Visa reconocemos que esta innovación puede venir de cualquier lugar”, dijo Vicente Echeveste, vicepresidente de Productos para Visa America Latina y Caribe. “La innovación colaborativa es un fundamento esencial de Visa, y este programa nos ayuda a identificar a las startups que, en combinación con nuestras capacidades, pueden aumentar su escala y llevar a cabo sus planes de comercialización al mismo tiempo que brindan soluciones para las necesidades comerciales de nuestros bancos y comercios socios”.

Las startups participantes este año se enfrentaron a la tarea de resolver el desafío siguiente: ¿Cómo pueden las startups de tecnología de toda América Latina y el Caribe mejorar los servicios financieros transformando los pagos y el comercio en la región?

Estas dos startups formarán parte del grupo de 12 finalistas que participarán en un programa de inmersión de tres días en el Centro de Innovación de Visa en Miami, y presentarán sus proyectos en la final de Visa’s Everywhere Initiative durante el evento FINNOSUMMIT en Miami el 4 y 5 de octubre. Organizada por Finnovista, FINNOSUMMIT, la conferencia de fintech más antigua en América Latina, reúne a las startups más destacadas del sector de tecnología especializada para la industria de servicios financieros en la región con el fin de entender mejor las complejidades y oportunidades que presenta este sector en proceso de crecimiento.

La ganadora recibirá un premio de USD 50,000, así como la oportunidad de colaborar con Visa para innovar el futuro de los pagos.