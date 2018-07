Este jueves y viernes, 12 y 13 de julio, se realiza el Congreso Latinoamericano de Banca Digital, Innovación y Tecnología en Ciudad de Panamá.

En su segunda versión, se proyecta como uno de los eventos referentes en la región enfocado 100% a los retos de las entidades que prestan servicios financieros. El evento se lleva a cabo en Hotel The Bahia Grand Panamá, antes Trump International Hotel & Tower Panamá, en el que se tratan las últimas tendencias desde diferentes ámbitos y con la participación de conferencistas nacionales e internacionales de la más alta calidad.

“Tendremos casos de éxito en transformación digital en la prestación de servicios financieros, ciberseguridad, blockchain, criptomonedas, API’s, Fintech, Inteligencia artificial, entre otros. Todos estos temas serán desarrollados por medio de conferencias innovadoras y prácticas con el fin de que los asistentes tengan un panorama de la actualidad de estos temas en la región y en el mundo. Con la rápida evolución de la tecnología y una generación millenial y centennials exigiendo experiencias digitales, se hace indispensable generar espacios de generación de conocimiento, de networking y de debate que permita trazar caminos de los años venideros de la banca” afirma Juan Carlos Arcila Espinosa, presidente del Congreso Latinoamericano de Banca Digital, Innovación y Tecnología.

El evento cuenta con destacados ejecutivos tales como, Alejandro Rico, director de cuentas para la región de Centroamérica y el Caribe de Google; Miguel Caldentey, Socio de EY y responsable de la transformación tecnológica en Latam Norte; Alan Bukrinsky, director ejecutivo de Liveperson Latinoamérica; Jorge Iván Otálvaro, vicepresidente de Servicios para los Clientes, Grupo Bancolombia; Juan Pablo Jiménez, director Comercial Latam, VASCO; Markos Zachariadis, profesor asociado de Sistemas de Información, Universidad de Warwick, Inglaterra; Jorge Kuljis, CEO, Sintesis Bolivia; Daniel Navarro, CEO Nimmok; Jonathan Stahl, experto en Blockchain y Fintech e Influencer, México, entre otros.

“Son muchas las variables que bancos y demás instituciones financieras deben revisar y por ello el Congreso es un espacio muy oportuno para abrir el debate y revisar para dónde debe ir la Banca, no sólo para complacer a su público Millennial, sino para no quedar rezagada en un mundo hiper conectado que no duerme y no da espera”, concluye el ejecutivo.