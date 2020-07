Conferencia sobre centros de datos para profesionales de la tecnología

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

La serie titulada “Manténgase conectado con el centro de datos”, tendrá ediciones en agosto, septiembre y octubre.

Corning Optical Communication promueve su serie de webinars gratuitos durante julio, agosto, septiembre y octubre. Esta acción es un esfuerzo para continuar promoviendo el conocimiento y la capacitación de profesionales en el área, incluso en tiempos de distancia social.

Compuesta por cinco capítulos, la serie ya ha abordado el tema The Way to the 400G, y continuará explorando temas de interconexión con centros de datos y monitoreo pasivo de redes, abordando así, desde aspectos básicos que involucran centros de datos, hasta tendencias innovadoras.

Los cursos tienen una duración de 1 hora y serán impartidos por especialistas del sector.

El segundo módulo, que inicia esta semana, se titula: Soluciones y arquitecturas para Port Breakout, que proporcionará una visión general de Port Breakout o ruptura de puertos y sus implicaciones para el cableado estructurado. Nilson Gabela, gerente de Desarrollo de Mercado del Centro de Datos Global presentará los nuevos diseños de conectores propuestos y sus aplicaciones potenciales.