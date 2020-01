Con Turno Virtual se agiliza atención en oficinas

Turno Virtual es una plataforma digital que permite asignar turnos para acceder a todos los trámites de servicio ofrecidos en las oficinas del Banco de Bogotá, sin filas y de manera más ágil.

“Implementamos la digitalización como una herramienta óptima para generar una mejor experiencia de cliente y conseguir una operación más eficiente. Con turno virtual extendemos el ecosistema digital en un proyecto que está cambiando la manera en que el banco interactúa con los clientes”, afirma Yohana Mojica Ramón, gerente de Aceleración y Negocio de Banco de Bogotá.

Turno Virtual permite realizar todos los trámites bancarios sin filas en tres pasos:

Elegir la oficina de preferencia, con turno virtual: la plataforma cuenta con 36 oficinas ubicadas en Bogotá que ofrecen este servicio. Además de Soacha, Chía, Villavicencio, Manizales, Armenia, Pereira, Barrancabermeja, Envigado, Medellín, Bello, Floridablanca, Bucaramanga, Cali, Quibdó, Popayán, Cúcuta, Montería y Barranquilla.

Seleccionar el servicio deseado: Ayuda con tus productos; 4×1000, desbloqueos, claves, tarjetas, chequeras etc. Solicitud de productos; cuentas de ahorro, nómina, créditos, tarjetas de crédito. Solicitud de documentos; extractos, certificaciones, referencias bancarias. Cancelar un producto; cancelación de cualquier producto. Operaciones en caja; consignaciones, transferencias o pagos.

Ingresar datos: documento de identificación y número de celular y automáticamente se genera la asignación del turno, el cual será confirmado con un mensaje de texto enviado al celular registrado, así mismo la plataforma permite saber el tiempo estimado de atención y las personas que se encuentran en fila.

Turno Virtual ya se encuentra activo en https://turnovirtual.bancodebogota.com.co o en el inicio de la página oficial del Banco de Bogotá y cualquier persona puede solicitarlo con número de documento de identidad y número de celular. Este servicio está disponible de acuerdo con los horarios habituales de las oficinas del banco.

Cabe resaltar que este año Banco de Bogotá, filial del Grupo Aval, fue galardonado con el premio mundial The Banker Tech Projects Award 2019, en la categoría ‘Digital Transformation Technology Project of the Year’ (Proyecto de transformación digital del año)”. Un reconocimiento a los proyectos en tecnología financiera más innovadores, creativos y exitosos del mundo. Es la primera vez que una entidad bancaria en Colombia recibe este reconocimiento y en la edición 2019, Banco de Bogotá fue el único banco latinoamericano ganador.

Para la entidad financiera la incursión en la digitalización representa un proyecto con expectativas altas y una inversión significativa. El Banco de Bogotá invierte en tecnología casi el 25% del gasto + CAPEX total, lo que equivale a cerca de US$500 millones anuales en los estados financieros consolidados.